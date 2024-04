Seis torcidas organizadas são proibidas de entrar nos estádios do Pará, diz secretário da Segup

Durante coletiva de imprensa na Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe), no bairro Umarizal, em Belém, na tarde desta terça-feira (9), o secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado, disse que seis torcidas organizadas, sendo quatro do clube do Remo e duas do Paysandu, estão proibidas de adentrar uniformizadas com bandeiras, cartazes ou qualquer identificação por seis jogos nos estádios do Pará. A decisão foi tomada na segunda-feira (8), durante uma reunião entre os órgãos de segurança pública, a Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Ministério Público, a fim de evitar episódios de violência.

“Com base numa decisão do Conselho de Segurança Pública tomada na segunda (8) em uma reunião, a gente puniu seis torcidas, quatro do clube Remo e duas do Paysandu, que, por seis jogos, não poderão ingressar nos estádios com camisa, faixa, bandeira, qualquer artefato que as identifique”, disse Machado. A determinação também proíbe a utilização de mosaico de ambas as torcidas.

Outras medidas adotadas foram relacionadas a venda de ingressos, que será realizada somente de forma antecipada nos pontos de vendas e on-line. Além disso, ao final das partidas, será proibida a permanência de torcedores no estacionamento, sendo este desocupado imediatamente ao final dos jogos. Também está proibido o uso de som automotivo e venda de bebidas.

