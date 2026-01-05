Real-RR x Coritiba: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (05/01) pela Copinha Real (RR) e Coritiba jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 05.01.26 14h15 Na primeira rodada, o Coritiba perdeu para a Ponte Preta e o Real-RR empatou com o Meia Noite (Luís Lisbôa/ X/ @Coritiba) Real (RR) x Coritiba disputam hoje, segunda-feira (05/01), a segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo ocorre às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Galileu de Andrade Lopes, em Patrocínio Paulista (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Real-RR x Coritiba ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo canal Paulistão, no Youtube, a partir das 15h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira rodada, o Coritiba perdeu para a Ponte Preta por 4 a 2 e o Real-RR empatou sem gols com o Meia Noite. VEJA MAIS Egito x Benim: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/01) pela Copa Africana de Nações Egito e Benin jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Meia Noite x Ponte Preta: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/01) pela Copinha Meia Noite e Ponte Preta jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Real-RR x Coritiba: prováveis escalações Real: Sem informações Coritiba: Sem informações FICHA TÉCNICA Real (RR) x Coritiba Copa São Paulo de Futebol Júnior Local: Estádio Galileu de Andrade Lopes, em Patrocínio Paulista (SP) Data/Horário: 05 de janeiro de 2026, 15h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Real-RR coritiba Copa São Paulo de Futebol Júnior Copinha 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 Copa São Paulo de Futebol Júnior Luverdense x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/01) pela Copinha Luverdense e Corinthians jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 06.01.26 18h31 Futebol Pela Copinha, Tuna Luso empata com o Santa Cruz e se mantém na zona de classificação à próxima fase A garotada da Águia Guerreira chegou ao segundo empate em dois jogos na primeira fase da competição 06.01.26 17h52 Copa Africana de Nações Costa do Marfim x Burkina Faso: onde assistir o jogo de hoje (06/01) pela Copa Africana de Nações Costa do Marfim e Burkina Faso jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 06.01.26 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53