Real-RR x Coritiba: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (05/01) pela Copinha

Real (RR) x Coritiba disputam hoje, segunda-feira (05/01), a segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo ocorre às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Galileu de Andrade Lopes, em Patrocínio Paulista (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real-RR x Coritiba ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo canal Paulistão, no Youtube, a partir das 15h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira rodada, o Coritiba perdeu para a Ponte Preta por 4 a 2 e o Real-RR empatou sem gols com o Meia Noite.

Real-RR x Coritiba: prováveis escalações

Real: Sem informações

Coritiba: Sem informações

FICHA TÉCNICA

Real (RR) x Coritiba

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Estádio Galileu de Andrade Lopes, em Patrocínio Paulista (SP)

Data/Horário: 05 de janeiro de 2026, 15h15