Real Madrid x Juventus: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pela Champions League

Real Madrid x Juventus disputam hoje, quarta-feira (22/10), a 3° rodada da Champions League. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Madrid x Juventus ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Juventus passou por um empate de 4 a 4 com o Borussia e outro de 2 a 2 com o Villarreal.

Já o Real Madrid registrou uma vitória de 2 a 1 sobre o Olympique de Marseille e outra de 5 a 0 contra o Kairat.

Real Madrid x Juventus: prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Éder Militão e Fran García; Tchouaméni, Arda Güler e Bellingham; Mastantuono (Camavinga), Mbappé e Vinícius Júnior. Técnico: Xabi Alonso.

Juventus: Di Gregorio; Rugani, Kelly e Gatti; Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli e Kalulu; Francisco Conceição (Thuram); David (Vlahovic) e Kenan Yildiz. Técnico: Igor Tudor.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Juventus

Champions League

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha

Data/Horário: 22 de outubro de 2025, 16h