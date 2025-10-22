Galatasaray x Bodø/Glimt: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pela Champions League

Galatasaray x Bodo Glimt disputam hoje, quarta-feira (22/10), a 3° rodada da Champions League. O jogo começa às 13h45 (horário de Brasília), no Complexo Esportivo Ali Sami Yen, em Istambul, Turquia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Galatasaray x Bodø Glimt ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Bodo Glimt passou por dois empates de 2 a 2 com o Slavia Praha e com o Tottenham.

Já o Galatasaray passou por uma derrota de 5 a 1 para Eintracht e uma vitória de 1 a 0 sobre o Liverpool.

VEJA MAIS

Galatasaray x Bodo/Glimt: prováveis escalações

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Sacha Boey, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı e Eren Elmalı; Lucas Torreira, Ilkay Gündoğan; Leroy Sané, Kerem Aktürkoğlu; Mauro Icardi e Victor Osimhen. Técnico: Okan Buruk.

Bodo-Glimt: Nikita Haikin; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Haitam Aleesami e Fredrik Bjorkan; Sondre Fet, Patrick Berg e Hakon Evjen; Jens Petter Hauge, Kasper Høgh e Sondre Auklend. Técnico: Kjetil Knutsen.

FICHA TÉCNICA

Galatasaray x Bodø/Glimt

Champions League

Local: Complexo Esportivo Ali Sami Yen, em Istambul, Turquia

Data/Horário: 22 de outubro de 2025, 13h45