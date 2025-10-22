Atalanta x Slavia Praha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pela Champions League

Atalanta x Slavia Praga disputam hoje, quarta-feira (22/10), a 3° rodada da Champions League. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atalanta x Slavia Praha ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, a Atalanta perdeu para o Paris Saint-Germain por 4 a 0 e venceu o Club Brugge por 2 a 1.

Já o Slavia Praha passou por um empate de 2 a 2 com Bodo Glimt e uma derrota de 3 a 0 para o Internazionale.

VEJA MAIS

Atalanta x Slavia Praga: prováveis escalações

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Isak Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi e Samardzic; Sulemana e Lookman. Técnico: Ivan Jurić.

Slavia Praha: Markovic; Tomás Vlcek, Chaloupek, David Zima e Jan Boril; Zafeiris, Dorley, Ivan Schranz e Vasil Kusej; Saracevic e Chory. Técnico: Jindrich Trpisovsky.

FICHA TÉCNICA

Atalanta x Slavia Praha

Champions League

Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália

Data/Horário: 22 de outubro de 2025, 16h