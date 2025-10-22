Eintracht x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pela Champions League Eintracht Frankfurt e Liverpool jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 22.10.25 15h00 Na rodada passada, o Liverpool perdeu para o Galatasaray e o Eintracht foi goleado pelo Atlético Madrid (X/ @LFC) Eintracht Frankfurt x Liverpool disputam hoje, quarta-feira (22/10), a 3° rodada da Champions League. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Eintracht x Liverpool ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Liverpool passou por uma vitória de 3 a 2 sobre o Atlético Madrid e por uma derrota de 1 a 0 para o Galatasaray. Já o o Eintracht Frankfurt registrou uma vitória de 5 a 1 sobre o Galatasaray e uma derrota de mesmo placar para o Atlético Madrid. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (22/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores e Série A do Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira Real Madrid x Juventus: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pela Champions League Real Madrid e Juventus jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Eintracht x Liverpool: prováveis escalações Eintracht Frankfurt: Kauã Santos; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Larsson, Skhiri; Doan, Uzun, Bahoya; Burkardt. Técnico: Dino Toppmöller. Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Gomez, Van Dijk e Robertson; Jones, Mac Allister e Wirtz; Salah, Gakpo e Ekitike. Técnico: Arne Slot. FICHA TÉCNICA Eintracht Frankfurt x Liverpool Champions League Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha Data/Horário: 22 de outubro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Eintracht Frankfurt Liverpool Champions League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Liga dos Campeões Atalanta x Slavia Praha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pela Champions League Atalanta e Slavia Praga jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 22.10.25 15h00 Liga dos Campeões Sporting x Olympique: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/10) pela Champions League Sporting e Olympique de Marseille jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 22.10.25 15h00 Liga dos Campeões Bayern x Club Brugge: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/10) pela Champions League Bayern de Munique e Club Brugge jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 22.10.25 15h00 Liga dos Campeões Real Madrid x Juventus: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pela Champions League Real Madrid e Juventus jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 22.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Hélio dos Anjos comenta situação do Paysandu e diz que time ‘paga o preço’ por decisões da diretoria Ex-treinador bicolor, que subiu à Série B com o Náutico-PE recentemente, ele lamentou o momento do Papão e disse que o time terá que se planejar bem para 2026 22.10.25 10h10 Futebol Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores 21.10.25 17h46 FUTEBOL Delegação do Remo visita a Basílica-Santuário de Nazaré e azulinos pedem bênçãos ao clube O grupo esteve com a Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia nessa terça-feira (21). Na sexta-feira (24), o time enfrenta o Cuiabá e busca o acesso à Série A 22.10.25 8h03 SÉRIE B Remo tem vantagem sobre o Cuiabá e só perdeu no ‘Cuiabaço’; veja o retrospecto! Leão venceu dois dos sete confrontos contra o Dourado, mas a virada de 2015, na final da Copa Verde, ainda marca o torcedor azulino 21.10.25 18h11