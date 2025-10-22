Eintracht x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pela Champions League

Eintracht Frankfurt x Liverpool disputam hoje, quarta-feira (22/10), a 3° rodada da Champions League. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Eintracht x Liverpool ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Liverpool passou por uma vitória de 3 a 2 sobre o Atlético Madrid e por uma derrota de 1 a 0 para o Galatasaray.

Já o o Eintracht Frankfurt registrou uma vitória de 5 a 1 sobre o Galatasaray e uma derrota de mesmo placar para o Atlético Madrid.

Eintracht x Liverpool: prováveis escalações

Eintracht Frankfurt: Kauã Santos; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Larsson, Skhiri; Doan, Uzun, Bahoya; Burkardt. Técnico: Dino Toppmöller.

Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Gomez, Van Dijk e Robertson; Jones, Mac Allister e Wirtz; Salah, Gakpo e Ekitike. Técnico: Arne Slot.

FICHA TÉCNICA

Eintracht Frankfurt x Liverpool

Champions League

Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha

Data/Horário: 22 de outubro de 2025, 16h