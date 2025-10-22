Sporting x Olympique: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/10) pela Champions League

Sporting x Olympique de Marseille disputam hoje, quarta-feira (22/10), a 3° rodada da Champions League. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sporting x Olympique de Marselha ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Sporting passou por uma vitória de 4 a 1 sobre o Kairat e por uma derrota de 2 a 1 para o Napoli.

Já o Olympique de Marselha registrou uma derrota de 2 a 1 para o Real Madrid e uma vitória de 4 a 0 sobre o Ajax.

Sporting x Olympique: prováveis escalações

Sporting: Virginia; Fresneda, Quaresma, Inácio e Araújo; Hjulmand e Morita; Quenda, Trincão e Pedro "Pote" Gonçalves; Suárez. Técnico: Rui Borges.

Olympique: Rulli; Pavard, Aguerd, Balerdi e Palmieri; O'Riley e Vermeeren; Greenwood, Nadir e Igor Paixão; Aubameyang. Técnico: Roberto de Zerbi.

FICHA TÉCNICA

Sporting x Olympique de Marseille

Champions League

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 22 de outubro de 2025, 16h