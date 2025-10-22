Bayern x Club Brugge: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/10) pela Champions League Bayern de Munique e Club Brugge jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 22.10.25 15h00 Na última rodada da Champions, o Bayern goleou o Pafos por 5 a 1 (X/ @FCBayernEN) Bayern de Munique x Brugge disputam hoje, quarta-feira (22/10), a 3° rodada da Champions League. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bayern x Brugge ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Bayern de Munique registrou uma vitória de 3 a 1 sobre o Chelsea e outra de 5 a 1 contra o Pafos. Já o Club Brugge passou por uma vitória de 4 a 1 sobre o Mônaco e por uma derrota de 2 a 1 para a Atalanta. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (22/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores e Série A do Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira Real Madrid x Juventus: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pela Champions League Real Madrid e Juventus jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Eintracht x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pela Champions League Eintracht Frankfurt e Liverpool jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Bayern x Club Brugge: prováveis escalações Bayern: Manuel Neuer; Sacha Boey; Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic e Harry Kane; Michael Olise, Nicolas Jackson e Luis Díaz. Técnico: Vincent Kompany. Brugge: Nordin Jackers; Kyriani Sabbe, Joel Ordoñez, Brandon Mechele e Joaquin Seys; Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken e Cisse Sandra; Carlos Forbs, Nicolo Tressoldi e Christos Tzolis. Técnico: Nicky Hayen. FICHA TÉCNICA Bayern de Munique x Club Brugge Champions League Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha Data/Horário: 22 de outubro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bayern de Munique Club Brugge Champions League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Liga dos Campeões Ath. Bilbao x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/10) pela Champions League Athletic Bilbao e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 22.10.25 12h45 Liga dos Campeões Galatasaray x Bodø/Glimt: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pela Champions League Galatasaray e Bodø Glimt jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 22.10.25 12h45 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (22/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores e Série A do Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 22.10.25 7h00 DEFINIDO! FPF define formato de disputa do Parazão 2026; veja como vai ser A competição será dividida em dois grupos (A e B), com seis equipes em cada 21.10.25 20h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Hélio dos Anjos comenta situação do Paysandu e diz que time ‘paga o preço’ por decisões da diretoria Ex-treinador bicolor, que subiu à Série B com o Náutico-PE recentemente, ele lamentou o momento do Papão e disse que o time terá que se planejar bem para 2026 22.10.25 10h10 Futebol Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores 21.10.25 17h46 FUTEBOL Delegação do Remo visita a Basílica-Santuário de Nazaré e azulinos pedem bênçãos ao clube O grupo esteve com a Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia nessa terça-feira (21). Na sexta-feira (24), o time enfrenta o Cuiabá e busca o acesso à Série A 22.10.25 8h03 SÉRIE B Remo tem vantagem sobre o Cuiabá e só perdeu no ‘Cuiabaço’; veja o retrospecto! Leão venceu dois dos sete confrontos contra o Dourado, mas a virada de 2015, na final da Copa Verde, ainda marca o torcedor azulino 21.10.25 18h11