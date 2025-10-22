Bayern x Club Brugge: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/10) pela Champions League

Bayern de Munique x Brugge disputam hoje, quarta-feira (22/10), a 3° rodada da Champions League. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bayern x Brugge ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Bayern de Munique registrou uma vitória de 3 a 1 sobre o Chelsea e outra de 5 a 1 contra o Pafos.

Já o Club Brugge passou por uma vitória de 4 a 1 sobre o Mônaco e por uma derrota de 2 a 1 para a Atalanta.

Bayern x Club Brugge: prováveis escalações

Bayern: Manuel Neuer; Sacha Boey; Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic e Harry Kane; Michael Olise, Nicolas Jackson e Luis Díaz. Técnico: Vincent Kompany.

Brugge: Nordin Jackers; Kyriani Sabbe, Joel Ordoñez, Brandon Mechele e Joaquin Seys; Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken e Cisse Sandra; Carlos Forbs, Nicolo Tressoldi e Christos Tzolis. Técnico: Nicky Hayen.

FICHA TÉCNICA

Bayern de Munique x Club Brugge

Champions League

Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha

Data/Horário: 22 de outubro de 2025, 16h