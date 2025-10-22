Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Ath. Bilbao x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/10) pela Champions League

Athletic Bilbao e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Na rodada passada, o Athletic perdeu para o Borussia Dortmund, enquanto o Qarabag venceu o Copenhague (X/ @AthleticClub)

Athletic Bilbao x Qarabag disputam hoje, quarta-feira (22/10), a 3° rodada da Champions League. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio de San Mamés, em Bilbao, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Ath Bilbao x Qarabag ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Qarabag passou por uma vitória de 3 a 2 sobre o Benfica e outra de 2 a 0 contra o Copenhagen.

Já o Athletic Bilbao ergistrou uma derrota de 2 a 0 para o Arsenal e outra de 4 a 1 para o Borussia Dortmund.

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (22/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Liga dos Campeões, Libertadores e Série A do Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira

image Galatasaray x Bodø/Glimt: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pela Champions League
Galatasaray x Bodø Glimt jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Athletic x Qarabag: prováveis escalações

Athletic Bilbao: Unai Simón; Jesús Areso, Aymeric Laporte, Dani Vivian, Yuri Berchiche; Iñigo de Galarreta, Mikel Jauregizar, Álex Berenguer, Oihan Sancet; Robert Navarro, Gorka Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

Qarabag: Mateusz Kochalski; Dani Bolt, Samy Mmaee, Kevin Medina, Matheus Silva; Kady Borges, Pedro Bicalho, Oleksii Kashchuk, Abdellah Zoubir; Leandro Andrade, Camilo Durán. Técnico: Gurban Gurbanov.

FICHA TÉCNICA
Athletic Bilbao x Qarabag
Champions League
Local: Estádio de San Mamés Barria, em Bilbao, Espanha
Data/Horário: 22 de outubro de 2025, 13h45

