Ath. Bilbao x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/10) pela Champions League Athletic Bilbao e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 22.10.25 12h45 Na rodada passada, o Athletic perdeu para o Borussia Dortmund, enquanto o Qarabag venceu o Copenhague (X/ @AthleticClub) Athletic Bilbao x Qarabag disputam hoje, quarta-feira (22/10), a 3° rodada da Champions League. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio de San Mamés, em Bilbao, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Ath Bilbao x Qarabag ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Qarabag passou por uma vitória de 3 a 2 sobre o Benfica e outra de 2 a 0 contra o Copenhagen. Já o Athletic Bilbao ergistrou uma derrota de 2 a 0 para o Arsenal e outra de 4 a 1 para o Borussia Dortmund. Athletic x Qarabag: prováveis escalações Athletic Bilbao: Unai Simón; Jesús Areso, Aymeric Laporte, Dani Vivian, Yuri Berchiche; Iñigo de Galarreta, Mikel Jauregizar, Álex Berenguer, Oihan Sancet; Robert Navarro, Gorka Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde. Qarabag: Mateusz Kochalski; Dani Bolt, Samy Mmaee, Kevin Medina, Matheus Silva; Kady Borges, Pedro Bicalho, Oleksii Kashchuk, Abdellah Zoubir; Leandro Andrade, Camilo Durán. Técnico: Gurban Gurbanov. FICHA TÉCNICA Athletic Bilbao x Qarabag Champions League Local: Estádio de San Mamés Barria, em Bilbao, Espanha Data/Horário: 22 de outubro de 2025, 13h45