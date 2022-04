Re x Pa terá segurança de 400 Policiais Militares nos arredores da Curuzu

Está tudo pronto para mais uma partida da grande final do Campeonato Paraense. Depois de um primeiro duelo emocionante, com vitória dos azulinos por 3 a 0, as duas equipes voltam a campo para os 90 minutos finais de um campeonato marcado dentro e fora de campo. Os órgãos de segurança do Estado reuniram-se nesta segunda-feira, para providenciar o esquema de segurança da partida.

O encontro aconteceu na sede da Secretaria de Segurança Pública (SEGUP), e contou com a presença da Sespa, Sesma, Detran, Semob, Ministério Público, clubes e Federação Paraense de Futebol (FPF). De acordo com o coronel Cláudio Santos, do departamento de segurança da entidade, ficou acertado que a Polícia Militar vai atuar com 400 policiais militares, somente no entorno do estádio da Curuzu.

Já o Ministério Público informou que vai atuar com conjunto com os demais órgão de segurança. E de acordo com a Comissão de Futebol do órgão, o MP disponibilizará vários serviços para atuar na prevenção de incidentes envolvendo torcedores, bem como os acessos ao estádio.

“No Ministério Público nós temos promotorias de segurança pública, temos o Centro de Apoio Operacional, que visa a segurança pública e temos a comissão de prevenção à violência nos estádios de futebol. Todos esses três órgãos internos atuam juntos aos órgãos de segurança pública do estado, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Detran, dentre outros. Todos trabalham em conjunto para tentar evitar esse tipo de confronto entre torcidas. Inclusive o próprio poder judiciário”, ressalta.

Todos os departamentos que envolvem a segurança no estádio foram envolvidos para evitar que momentos de instabilidade, como o ocorrido no acesso dos torcedores dso Remo no primeiro jogo, ocorram minutos antes do espetáculo, bem como nas dependências do estádio da Curuzu, que receberá apenas a torcida bicolor, como determina a regra de torcida única entre os clubes.