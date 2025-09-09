RD Congo x Senegal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa

República Democrática do Congo x Senegal disputam hoje, terça-feira (09/09), a 8° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Estádio dos Mártires de Pentecostes, em Quinxassa, República Democrática do Congo. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir RD Congo x Senegal ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A República Democrática do Congo lidera o Grupo B e acumula 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já o Senegal é o vice-líder do mesmo grupo, permanece invicto e soma 4 vitórias, 3 empates, 10 gols marcados e 1 gol sofrido.

RD Congo x Senegal: prováveis escalações

Congo: Bertaud; Wan-Bissaka, Mbemba e Batubinsika, Joris Kayembe; Edo Kayembe, Moutoussamy e Sadiki; Mbuku, Bakambu e Wissa. Técnico: Sébastien Desabre.

Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Seck e Malick Diouf; Matar Sarr, Diarra e Gueye; Ndiaye, Dia e Mané. Técnico: Pape Thiaw.

FICHA TÉCNICA

República Democrática do Congo x Senegal

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio dos Mártires de Pentecostes, em Quinxassa, República Democrática do Congo

Data/Horário: 09 de setembro de 2025, 13h