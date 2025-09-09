Armênia x Irlanda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa

Armênia x Irlanda disputam hoje, terça-feira (09/09), a 6° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 13h (horário de Brasília), no Estádio Vazgen Sargsyan, em Erevan, Armênia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Armênia x Irlanda ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Armênia e Irlanda só jogaram uma partida pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

A Armênia foi goleada por Portugal por 5 a 0, enquanto a Irlanda empatou com a Hungria por 2 a 2.

Armênia x Irlanda: prováveis escalações

Armênia: Avagyan; Hovhannisyan, Harutyunyan, Muradyan, Piloyan; Bichakhchyan, Zelarayan, Iwu, Tiknizyan; Barseghyan, Spertsyan

Irlanda: Kelleher; O'Brien, O'Shea, Collins, Doherty; Szmodics, Cullen, Knight, Manning; Azaz, Ferguson.

FICHA TÉCNICA

Armênia x Irlanda

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Republicano Vazgen Sargsyan, em Erevan, Armênia

Data/Horário: 09 de setembro de 2025, 13h