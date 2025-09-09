Azerbaijão x Ucrânia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/09) pelas eliminatórias da Copa Azerbaijão e Ucrânia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 09.09.25 12h00 Em sua estreia, a Ucrânia perdeu para a França por 2 a 0 (X/ @uafukraine) Azerbaijão x Ucrânia disputam hoje, terça-feira (09/09), a 6° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 13h (horário de Brasília), no Estádio Republicano Tofiq Bahramov, em Bacu, Azerbaijão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Azerbaijão x Ucrânia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Azerbaijão e Ucrânia só jogaram uma partida pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo. A Ucrânia perdeu para a França por 2 a 0, enquanto o Azerbaijão foi goleado pela Islândia por 5 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira Azerbaijão x Ucrânia: prováveis escalações Azerbaijão: Mahammadaliev; Badalov, Mustafazada, Dashdamirov; Huseynov, Abdullazada, Makhmudov, Ibrahimli, Cafarquliyev; Akhundzade, Emreli. Ucrânia: Trubin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Kalyuzhnyi, Yarmolyuk, Sudakov; Zubkov, Dovbyk, Hutsuliak. FICHA TÉCNICA Azerbaijão x Ucrânia Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Republicano Tofiq Bahramov, em Bacu, Azerbaijão Data/Horário: 09 de setembro de 2025, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave eliminatórias da copa do mundo de 2026 Azerbaijão Ucrânia jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo RD Congo x Senegal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa República Democrática do Congo e Senegal jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 12h04 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Azerbaijão x Ucrânia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/09) pelas eliminatórias da Copa Azerbaijão e Ucrânia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Burkina Faso x Egito: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa Burkina Faso e Egito jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x Camarões: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Camarões jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8 09.09.25 1h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 09.09.25 7h00 EXCLUSIVO Bad Boy crava nome de novo técnico do Paysandu para jogo contra o América-MG A decisão ocorre após a demissão de Claudinei Oliveira, que deixou o comando do Paysandu na última sexta-feira (05), após a derrota para o Volta Redonda no Mangueirão, que agravou a crise no clube 08.09.25 19h53 Futebol Com vitória e tropeço de adversário, Remo fecha a rodada mais próximo do G-4; veja tabela Time azulino está a três pontos do primeiro colocado na zona de acesso 09.09.25 9h59