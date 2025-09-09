Azerbaijão x Ucrânia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/09) pelas eliminatórias da Copa

Azerbaijão x Ucrânia disputam hoje, terça-feira (09/09), a 6° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 13h (horário de Brasília), no Estádio Republicano Tofiq Bahramov, em Bacu, Azerbaijão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Azerbaijão x Ucrânia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Azerbaijão e Ucrânia só jogaram uma partida pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

A Ucrânia perdeu para a França por 2 a 0, enquanto o Azerbaijão foi goleado pela Islândia por 5 a 0.

Azerbaijão x Ucrânia: prováveis escalações

Azerbaijão: Mahammadaliev; Badalov, Mustafazada, Dashdamirov; Huseynov, Abdullazada, Makhmudov, Ibrahimli, Cafarquliyev; Akhundzade, Emreli.

Ucrânia: Trubin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Kalyuzhnyi, Yarmolyuk, Sudakov; Zubkov, Dovbyk, Hutsuliak.

FICHA TÉCNICA

Azerbaijão x Ucrânia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Republicano Tofiq Bahramov, em Bacu, Azerbaijão

Data/Horário: 09 de setembro de 2025, 13h