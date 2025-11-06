Rangers x Roma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/11) pela Liga Europa

Rangers x Roma disputam hoje, quinta-feira (06/11), a 4° rodada da Liga Europa. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Ibrox, em Glasgow, Escócia. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Rangers x Roma ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, Roma passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Nice, por uma derrota de 1 a 0 para o Lille OSC e por outra derrota de 2 a 1 para o Plzen.

Já o Rangers passou por uma derrota de 1 a 0 para o Racing Genk, outra de 2 a 1 para o Sturm Graz e por uma terceira de 3 a 0 para o Brann.

Rangers x Roma: prováveis escalações

Rangers: McLaughlin; Tavernier, van der Westhuizen, Goldson, Halliday; Lundstram, McCausland, Jack; Kent, Diangana, Morelos. Técnico: Danny Röhl.

Roma: Miletić; Karsdorp, Mancini, Ibáñez, Zalewski; Cristante, Ødegaard; Celik, Dybala, Pellegrini; Belotti. Técnico: Gian Piero Gasperini.

FICHA TÉCNICA

Rangers x Roma

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio Ibrox, em Glasgow, Escócia

Data/Horário: 06 de novembro de 2025, 17h