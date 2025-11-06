Rangers x Roma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/11) pela Liga Europa Rangers e Roma jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Thalles Leal 06.11.25 16h00 Na última rodada da Liga Europa, o Lyon perdeu para o Plzen e o Rangers foi goleado pelo Brann (X/ @OfficialASRoma) Rangers x Roma disputam hoje, quinta-feira (06/11), a 4° rodada da Liga Europa. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Ibrox, em Glasgow, Escócia. Confira as escalações e o horário: Onde assistir Rangers x Roma ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, Roma passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Nice, por uma derrota de 1 a 0 para o Lille OSC e por outra derrota de 2 a 1 para o Plzen. Já o Rangers passou por uma derrota de 1 a 0 para o Racing Genk, outra de 2 a 1 para o Sturm Graz e por uma terceira de 3 a 0 para o Brann. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira Betis x Lyon: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/11) pela Liga Europa Real Betis e Lyon jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Rangers x Roma: prováveis escalações Rangers: McLaughlin; Tavernier, van der Westhuizen, Goldson, Halliday; Lundstram, McCausland, Jack; Kent, Diangana, Morelos. Técnico: Danny Röhl. Roma: Miletić; Karsdorp, Mancini, Ibáñez, Zalewski; Cristante, Ødegaard; Celik, Dybala, Pellegrini; Belotti. Técnico: Gian Piero Gasperini. FICHA TÉCNICA Rangers x Roma Europa League - Liga Europa Local: Estádio Ibrox, em Glasgow, Escócia Data/Horário: 06 de novembro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Rangers Roma jogos de hoje Liga Europa Europa League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/11) pelo Brasileirão Palmeiras e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 06.11.25 19h30 Campeonato Brasileiro Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/11) pelo Brasileirão Ceará e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 06.11.25 18h00 Campeonato Brasileiro Fluminense x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/11) pelo Brasileirão Fluminense e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 06.11.25 18h00 Futebol Coritiba pode confirmar acesso à Série A em jogo contra o Paysandu, em Belém; entenda Um eventual triunfo sobre o Papão da Amazônia, somado às falhas de Athletico-PR ou Criciúma, garante o acesso antecipado ao Coxa 06.11.25 17h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira 06.11.25 8h50 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41 FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05