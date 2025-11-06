Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 06.11.25 8h50 Fluminense e Mirassol jogarão pelo Brasileirão às 19h30 (Lucas Merçon/ Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (06/11), incluem partidas pelo Brasileirão, Campeonato Saudita, Liga Europa e Liga Conferência. Às 17h, o Rangers jogará contra Roma pela Europa League. Já às 21h30, o Palmeiras enfrentará o Santos pela Série A do Brasileirão. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Fluminense x Mirassol - 19h30 - TV Record e Premiere Ceará x Fortaleza - 20h - Premiere Palmeiras x Santos - 21h30 - SporTV e Premiere Campeonato Saudita Al Hazm x Al Khaleej - 11h55 - Youtube (Canal GOAT) Al Riyadh x Dhamk - 14h30 - Sem informações Al Quadisiya x Al Kholood - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band) Liga Conferência - Conference League Shakhtar Donetsk x Breidablik - 14h45 - Sem informações Sparta Praga x Raków - 14h45 - Sem informações Mainz x Fiorentina - 14h45 - Sem informações Celje x Légia Varsóvia - 14h45 - Sem informações KuPS x Slovan Bratislava - 14h45 - Sem informações AEK Atenas x Shamrock Rovers - 14h45 - Sem informações Samsunspor x Hamrun Spartans - 14h45 - Sem informações AEK Larnaca x Aberdeen - 14h45 - Sem informações Noah x Sigma - 14h45 - Sem informações Rapid Wien x CSU Craiova - 17h - Sem informações Dínamo de Kiev x Zrinjski - 17h - Sem informações Crystal Palace x AZ - 17h - Sem informações Rayo Vallecano x Lech Poznan - 17h - Sem informações Lincoln Red x Rijeka - 17h - Sem informações Shkëndija x Jagiellonia - 17h - Sem informações Häcken x Strasbourg - 17h - Sem informações Lausanne-Sport x Omonoia - 17h - Sem informações Shelbourne x Drita - 17h - Sem informações Liga Europa - Europa League Dínamo Zagreb x Celta - 14h45 - Sem informações Salzburg x Go Ahead Eagles - 14h45 - Sem informações Estrela Vermelha x LOSC - 14h45 - Sem informações Basel x FCSB - 14h45 - Sem informações Midtjylland x Celtic - 14h45 - Sem informações Sturm Graz x Nottingham Forest - 14h45 - CazéTV Nice x Freiburg - 14h45 - Sem informações Malmö x Panathinaikos - 14h45 - Sem informações Utrecht x Porto - 14h45 - CazéTV Rangers x Roma - 17h - CazéTV Betis x Lyon - 17h - CazéTV Aston Villa x Maccabi Tel Aviv - 17h - Sem informações Braga x Genk - 17h - Sem informações PAOK x Young Boys - 17h - Sem informações Viktoria Plzen x Fenerbahçe - 17h - Sem informações Ferancváros x Ludogorets - 17h - Sem informações Bologna x Brann - 17h - Sem informações Stuttgart x Feyenoord - 17h - Sem informações Onde assistir ao jogo de Fluminense e Mirassol; veja o horário O jogo entre Fluminense x Mirassol terá transmissão ao vivo pela TV Record e pelo Premiere, às 19h30. Onde assistir ao jogo de Ceará e Fortaleza; veja o horário O jogo entre Ceará x Fortaleza terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 20h. Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Santos; veja o horário O jogo entre Palmeiras x Santos terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Rangers e Roma; veja o horário O jogo entre Rangers x Roma terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? 19h30 - Fluminense x Mirassol - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quinta-feira. SporTV 21h30 - Palmeiras x Santos - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira. Disney+ Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quinta-feira. Premiere 19h30 - Fluminense x Mirassol - Brasileirão 20h - Ceará x Fortaleza - Brasileirão 21h30 - Palmeiras x Santos - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira. 