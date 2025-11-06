Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

Fluminense e Mirassol jogarão pelo Brasileirão às 19h30 (Lucas Merçon/ Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (06/11), incluem partidas pelo BrasileirãoCampeonato Saudita, Liga Europa e Liga Conferência.

Às 17h, o Rangers jogará contra Roma pela Europa League. Já às 21h30, o Palmeiras enfrentará o Santos pela Série A do Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  1. Fluminense x Mirassol - 19h30 - TV Record e Premiere
  2. Ceará x Fortaleza - 20h - Premiere
  3. Palmeiras x Santos - 21h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Saudita

  1. Al Hazm x Al Khaleej - 11h55 - Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Riyadh x Dhamk - 14h30 - Sem informações
  3. Al Quadisiya x Al Kholood - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band)

Liga Conferência - Conference League

  1. Shakhtar Donetsk x Breidablik - 14h45 - Sem informações
  2. Sparta Praga x Raków - 14h45 - Sem informações
  3. Mainz x Fiorentina - 14h45 - Sem informações
  4. Celje x Légia Varsóvia - 14h45 - Sem informações
  5. KuPS x Slovan Bratislava - 14h45 - Sem informações
  6. AEK Atenas x Shamrock Rovers - 14h45 - Sem informações
  7. Samsunspor x Hamrun Spartans - 14h45 - Sem informações
  8. AEK Larnaca x Aberdeen - 14h45 - Sem informações
  9. Noah x Sigma - 14h45 - Sem informações
  10. Rapid Wien x CSU Craiova - 17h - Sem informações
  11. Dínamo de Kiev x Zrinjski - 17h - Sem informações
  12. Crystal Palace x AZ - 17h - Sem informações
  13. Rayo Vallecano x Lech Poznan - 17h - Sem informações
  14. Lincoln Red x Rijeka - 17h - Sem informações
  15. Shkëndija x Jagiellonia - 17h - Sem informações
  16. Häcken x Strasbourg - 17h - Sem informações
  17. Lausanne-Sport x Omonoia - 17h - Sem informações
  18. Shelbourne x Drita - 17h - Sem informações

Liga Europa - Europa League

  1. Dínamo Zagreb x Celta - 14h45 - Sem informações
  2. Salzburg x Go Ahead Eagles - 14h45 - Sem informações
  3. Estrela Vermelha x LOSC - 14h45 - Sem informações
  4. Basel x FCSB - 14h45 - Sem informações
  5. Midtjylland x Celtic - 14h45 - Sem informações
  6. Sturm Graz x Nottingham Forest - 14h45 - CazéTV
  7. Nice x Freiburg - 14h45 - Sem informações
  8. Malmö x Panathinaikos - 14h45 - Sem informações
  9. Utrecht x Porto - 14h45 - CazéTV
  10. Rangers x Roma - 17h - CazéTV
  11. Betis x Lyon - 17h - CazéTV
  12. Aston Villa x Maccabi Tel Aviv - 17h - Sem informações
  13. Braga x Genk - 17h - Sem informações
  14. PAOK x Young Boys - 17h - Sem informações
  15. Viktoria Plzen x Fenerbahçe - 17h - Sem informações
  16. Ferancváros x Ludogorets - 17h - Sem informações
  17. Bologna x Brann - 17h - Sem informações
  18. Stuttgart x Feyenoord - 17h - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Fluminense e Mirassol; veja o horário

O jogo entre Fluminense x Mirassol terá transmissão ao vivo pela TV Record e pelo Premiere, às 19h30.

Onde assistir ao jogo de Ceará e Fortaleza; veja o horário

O jogo entre Ceará x Fortaleza terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 20h.

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Santos; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x Santos terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Rangers e Roma; veja o horário

O jogo entre Rangers x Roma terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

  1. 19h30 - Fluminense x Mirassol - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quinta-feira.

SporTV

  1. 21h30 - Palmeiras x Santos - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira.

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quinta-feira.

Premiere

  1. 19h30 - Fluminense x Mirassol - Brasileirão
  2. 20h - Ceará x Fortaleza - Brasileirão
  3. 21h30 - Palmeiras x Santos - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.

