Betis x Lyon: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/11) pela Liga Europa

Real Betis x Lyon disputam hoje, quinta-feira (06/11), a 4° rodada da Liga Europa. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, Espanha. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Betis x Lyon ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Europa League, o Lyon passou por uma vitória de 1 a 0 sobre Utrecht, outra de 2 a 0 contra o Salzburg e uma terceira de 2 a 0 contra Basel.

Já o Real Betis passou por um empate de 2 a 2 com o Nottingham Forest, por uma derrota de 2 a 0 para o Ludogorets e por um empate sem gols com o Racing Genk.

VEJA MAIS

Betis x Lyon: prováveis escalações

Betis: Álvaro Vallés; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan Souza, Valentín Gómez; Sergi Altimira, Pablo Fornals; Antony, Giovani Lo Celso, Abde Ezzalzouli; Cédric Bakambu. Técnico: Manuel Pellegrini.

Lyon: Dominik Greif; Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhate, Abner Vinícius; Tyler Morton, Tanner Tessmann; Adam Karabec, Khalis Merah, Afonso Moreira; Martín Satriano. Técnico: Paulo Fonseca.

FICHA TÉCNICA

Real Betis x Lyon

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, Espanha

Data/Horário: 06 de novembro de 2025, 17h