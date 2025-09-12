Racing x San Lorenzo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12) pelo Campeonato Argentino Racing Club e San Lorenzo jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 12.09.25 18h00 Racing vem de uma derrota de 3 a 2 para Unión de Santa Fe (X/ @RacingClub) Racing Club x San Lorenzo disputam hoje, sexta-feira (12/09), pela 8° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Racing x San Lorenzo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Racing Club é o vice-lanterna do Grupo A e acumula 1 vitória, 1 empate, 5 derrotas, 6 gols marcados e 12 gols sofridos. Já o San Lorenzo ocupa a 4° posição do Grupo B com 3 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 5 gols marcados e 3 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Volta Redonda x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/09) pela Série B Volta Redonda e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Racing x San Lorenzo: prováveis escalações Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez e Duván Vergara. Técnico: Gustavo Costas. San Lorenzo: Facundo Altamirano; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Andrés Vombergar. Técnico: Damián Ayude. FICHA TÉCNICA Racing Club x San Lorenzo Campeonato Argentino Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina Data/Horário: 12 de setembro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Racing Club San Lorenzo jogos de hoje campeonato argentino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Volta Redonda x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/09) pela Série B Volta Redonda e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.09.25 18h00 Série A argentina Racing x San Lorenzo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12) pelo Campeonato Argentino Racing Club e San Lorenzo jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.09.25 18h00 Campeonato Espanhol Sevilla x Elche: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/09) por La Liga Sevilla e Elche jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 12.09.25 15h00 Campeonato Português Benfica x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/09) pela Liga Portugal Benfica e Santa Clara jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 12.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER OU VENCER 'A gente acredita’: Paysandu traz jogo de volta à Curuzu e busca renascer na Série B Lateral-esquerdo Reverson falou sobre a chegada de Márcio Fernandes e o duelo de desesperados contra o América-MG, agora de volta ao Caldeirão bicolor 11.09.25 20h29 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 FUTEBOL Ex-Paysandu, Radamés diz que relacionamento com Viviane Araújo prejudicou sua carreira no futebol “Comecei a aparecer mais nas páginas de fofoca do que nas de futebol”, afirmou o ex-meia, que passou pelo Papão em 2015 11.09.25 21h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 12.09.25 7h00