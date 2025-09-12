Racing x San Lorenzo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12) pelo Campeonato Argentino

Racing Club x San Lorenzo disputam hoje, sexta-feira (12/09), pela 8° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Racing x San Lorenzo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Racing Club é o vice-lanterna do Grupo A e acumula 1 vitória, 1 empate, 5 derrotas, 6 gols marcados e 12 gols sofridos.

Já o San Lorenzo ocupa a 4° posição do Grupo B com 3 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 5 gols marcados e 3 gols sofridos.

Racing x San Lorenzo: prováveis escalações

Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez e Duván Vergara. Técnico: Gustavo Costas.

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Andrés Vombergar. Técnico: Damián Ayude.

FICHA TÉCNICA

Racing Club x San Lorenzo

Campeonato Argentino

Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina

Data/Horário: 12 de setembro de 2025, 19h