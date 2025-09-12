Volta Redonda x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/09) pela Série B Volta Redonda e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 12.09.25 18h00 Criciúma soma 16 pontos a mais que o Volta Redonda na Série B (Celso da Luz/ Criciúma EC) Volta Redonda x Criciúma disputam hoje, sexta-feira (12/09), a 26° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Volta Redonda x Criciúma ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Volta Redonda é o 18° colocado da Série B com 6 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 16 gols marcados e 27 gols sofridos. Já o Criciúma ocupa a 3° posição e soma 12 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 33 gols marcados e 21 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Volta Redonda x Criciúma: prováveis escalações Volta Redonda: Jefferson; Gabriel Pinheiro, Fabrício, Lucas Addell; Jhonny, Raí, André Luiz, Juninho Monteiro; Chavez, MV, Kayke. Técnico: Rogério Correa. Criciúma: Alisson; Yan Souto, Rodrigo, L. Castán; Marcinho, Gui Lobo, Léo, Felipinho; Robert, D. Gonçalves, Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista. FICHA TÉCNICA Volta Redonda x Criciúma Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) Data/Horário: 12 de setembro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato brasileiro série b Volta Redonda criciúma jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Volta Redonda x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/09) pela Série B Volta Redonda e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.09.25 18h00 Série A argentina Racing x San Lorenzo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12) pelo Campeonato Argentino Racing Club e San Lorenzo jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.09.25 18h00 Campeonato Espanhol Sevilla x Elche: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/09) por La Liga Sevilla e Elche jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 12.09.25 15h00 Campeonato Português Benfica x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/09) pela Liga Portugal Benfica e Santa Clara jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 12.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER OU VENCER 'A gente acredita’: Paysandu traz jogo de volta à Curuzu e busca renascer na Série B Lateral-esquerdo Reverson falou sobre a chegada de Márcio Fernandes e o duelo de desesperados contra o América-MG, agora de volta ao Caldeirão bicolor 11.09.25 20h29 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 FUTEBOL Ex-Paysandu, Radamés diz que relacionamento com Viviane Araújo prejudicou sua carreira no futebol “Comecei a aparecer mais nas páginas de fofoca do que nas de futebol”, afirmou o ex-meia, que passou pelo Papão em 2015 11.09.25 21h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 12.09.25 7h00