Volta Redonda x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/09) pela Série B

Volta Redonda e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

Criciúma soma 16 pontos a mais que o Volta Redonda na Série B (Celso da Luz/ Criciúma EC)

Volta Redonda x Criciúma disputam hoje, sexta-feira (12/09), a 26° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Volta Redonda x Criciúma ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Volta Redonda é o 18° colocado da Série B com 6 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 16 gols marcados e 27 gols sofridos.

Já o Criciúma ocupa a 3° posição e soma 12 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 33 gols marcados e 21 gols sofridos.

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

Volta Redonda x Criciúma: prováveis escalações

Volta Redonda: Jefferson; Gabriel Pinheiro, Fabrício, Lucas Addell; Jhonny, Raí, André Luiz, Juninho Monteiro; Chavez, MV, Kayke. Técnico: Rogério Correa.

Criciúma: Alisson; Yan Souto, Rodrigo, L. Castán; Marcinho, Gui Lobo, Léo, Felipinho; Robert, D. Gonçalves, Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista.

FICHA TÉCNICA
Volta Redonda x Criciúma
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)
Data/Horário: 12 de setembro de 2025, 19h

