Quem joga hoje na Copa? Confira quando será a final do Mundial no Catar

Nesta quinta-feira (15/12), os jogos de hoje da Copa do Mundo 2022 iniciam o período de pausa após a finalização das eletrizantes disputas da semifinal.

As duas últimas partidas da quarta fase do torneio ocorreram na terça-feira (13) e quarta-feira (14), em um duelo entre Croácia x Argentina e França x Marrocos. Os classificados para a final são: Argentina x França.

Os jogos retornam no sábado (17), com a seleção da Croácia entrando em campo contra o Marrocos, às 12h. Os Argentinos disputam a final no domingo (18) contra França, às 12h.

Confira outras partidas pelo mundo hoje, quinta-feira (15/12)

