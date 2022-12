Copa do Mundo 2022: Saiba o valor que a Seleção Brasileira recebeu da FIFA no Mundial do Catar

A Fifa estipulou os valores que cada seleção receberá na Copa do Mundo do Catar. Todas as equipes que disputaram o Mundial receberam uma quantia pela disputa. De acordo com o site “CNN”, a Fifa estipulou o valor de 440 milhões de dólares, em torno de R$ 2,29 bilhões.

A fase de grupos premiou todas as seleções com o valor de 9 milhões de dólares, cerca de R$ 46,9 milhões. Quem avançou para as oitavas de final recebeu 13 milhões de dólares, por volta de R$ 68 milhões.

Como o Brasil foi até as quartas de final, a Seleção Brasileira recebeu em torno de 17 milhões de dólares, em reais o valor foi de R$ 88,6 milhões. As quatro últimas seleções do torneio receberão valores diferentes.

Saiba quanto vão ganhar as 4 melhores seleções