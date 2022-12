Copa do Mundo 2022: Após eliminação do Brasil, esposa do atacante Raphinha anuncia gravidez

Um dia após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, a esposa do jogador Raphinha, Natália Belloli, anunciou no sábado (10) que está grávida do atacante. O anúncio foi feito em sua conta no Instagram em uma postagem em que ela homenageia o atleta.

"Carta aberta para o meu Papai: foram dias muito intensos e cansativos. Senti todas as emoções e vibrei junto com todos vocês a cada momento! Vi você papai, fazendo de tudo por um gol, para comemorar e dividir com todo mundo a imensa alegria da minha chegada em sua vida! Sim, EU, seu sonho, que mesmo tão pequenininho, mamãe faz questão de me falar todos os dias o homem trabalhador, honesto, que não foge da luta que és", escreveu.

Natália, de 25 anos, recebeu várias mensagens de carinho dos seguidores, amigos e familiares. Um deles foi o pai dela, Xandi Madeira, que desejou felicidades ao casal.

“Parabéns, que esse anjinho venha para trazer muita felicidade para vocês. Meu netinho”, publicou.