Copa do Mundo 2022: veja a 'Al Hilm', nova bola oficial da semifinal e final do Mundial no Catar

As semifinais e a final da Copa do Mundo 2022, no Catar, terão um novo modelo de bola. Foi apresentada neste domingo a "Al Hilm", com novo desenho gráfico que difere da bola "Al Rihla", que vinha sendo usada até então no Mundial. Al Hilm significa "o sonho" em árabe e será usada pela primeira vez na terça-feira (13), às 16h, no embate entre Croácia e Argentina, no Estádio Lusail. O outro jogo da semifinal será na quarta-feira (14) entre Marrocos e França, também às 16h, no Estádio Al Bayt.

Os perdedores das semifinais voltam a campo no sábado, ao meio-dia, para a disputa do terceiro lugar. Já a grande decisão do Mundial será domingo (18), às 12h, no Lusail.

Assim como Al Rihla ("a travessia", bola usada da fase de grupos até as quartas de final), Al Hilm conta com a tecnologia "Connected Ball", implementada pela fornecedora Adidas, que torna mais rápidas e precisas as decisões semiautomatizadas sobre o impedimento.

Tecnologia ajuda arbitragem

Combinada com dados sobre a posição dos jogadores, essa ferramenta tecnológica proporciona dados instantâneos à equipe de arbitragem de vídeo, ajudando a reduzir o tempo de espera durante a checagem do VAR e tornando melhor a experiência dos torcedores. Ao combinar os dados da bola, capturados por sensores localizados em seu interior, e aplicar a inteligência artificial, a nova tecnologia serve de apoio para o sistema semiautomatizado de impedimento, principalmente ao indicar o exato momento em que a bola é tocada em situações difíceis de impedimento.

"Com o desenvolvimento da tecnologia da bola conectada, a adidas possibilitou que uma importante camada adicional de informações esteja disponível para a equipe de arbitragem de vídeo. Os dados da bola abrem as portas para novas perspectivas de narrativa para os momentos únicos em campo nesta Copa do Mundo", reforçou Johannes Holzmüller, diretor de Tecnologia do Futebol e Inovação da FIFA.

A bola também foi projetada colocando o meio ambiente como prioridade. Todos os componentes foram cuidadosamente considerados e Al Hilm é a primeira bola das semifinais e da final de uma Copa do Mundo feita somente com tintas e colas à base de água.

O design, por sua vez, foi aplicado sobre uma base texturizada de cor dourada que apresenta um sutil padrão triangular, inspirado nos cintilantes desertos da região que rodeia a cidade de Doha, na cor do troféu da Copa e no padrão da bandeira do Catar.

"Al Hilm representa um farol que emana a luz do poder do esporte e do futebol para unificar o mundo. Milhões de pessoas de quase todos os países do mundo assistirão, unidas por sua paixão pelo futebol. Desejamos às seleções envolvidas nas fases finais do torneio toda a sorte ao competirem no maior palco que o futebol tem a oferecer", disse Nick Craggs, gerente-geral de futebol da adidas.