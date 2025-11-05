Qarabag x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/11) pela Champions League

Qarabag x Chelsea disputam hoje, quarta-feira (05/11), a 4° rodada da Champions League. O jogo começa às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Republicano Tofiq Bahramov, em Bacu, Azerbaijão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Qarabag x Chelsea ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Qarabag passou por uma vitória de 3 a 2 sobre o Benfica, outra de 2 a 0 contra o Copenhagen e por uma derrota de 3 a 2 para o Athletic Bilbao.

Já o Chelsea registrou uma derrota de 3 a 1 para o Bayern de Munique, uma vitória de 1 a 0 sobre o Benfica e outra vitória de 5 a 1 contra o Ajax.

Qarabag x Chelsea: prováveis escalações

Qarabag: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina e Jafarquliyev; Bicalho, Malinowski; Durán, Andrade e Zoubir; Akhundzade.

Chelsea: Jörgensen; Gusto, Acheampong, Adarabioyo e Cucurella; Lavia e Andrey Santos; Estevão, João Pedro e Gittens; Marc Guiu.

FICHA TÉCNICA

Qarabag x Chelsea

Champions League

Local: Estádio Republicano Tofiq Bahramov, em Bacu, Azerbaijão

Data/Horário: 05 de novembro de 2025, 14h45