Pafos x Villarreal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/11) pela Champions League

Pafos e Villarreal jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Na rodada passada, o Pafos empatou com o Kairat e o Villarreal perdeu para o Manchester City (X/ @villarrealcf)

Pafos x Villarreal disputam hoje, quarta-feira (05/11), a 4° rodada da Champions League. O jogo inicia às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Pafos x Villarreal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Villarreal perdeu para o Tottenham por 1 a 0, empatou com o Juventus por 2 a 2 e perdeu para o City por 2 a 0.

Já o Pafos empatou sem gols com o Olympiacos, perdeu de 5 a 1 para o Bayern de Munique e empatous em gols com o Kairat.

Pafos x Villarreal: prováveis escalações

Pafos: Michael; Felipe, Luckassen, David Luiz, Pileas; Sunjic, Rodrigues; Orsic, Dragomir, Quina; Dimata.

Villarreal: Junior; Mourino, Foyth, Veiga, Pedraza; Comesana, Partey, Gueye, Buchanan; Pepe, Mikautadze.

FICHA TÉCNICA
Pafos x Villarreal
Champions League
Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália
Data/Horário: 05 de novembro de 2025, 14h45


