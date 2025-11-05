Pafos x Villarreal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/11) pela Champions League Pafos e Villarreal jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 05.11.25 13h45 Na rodada passada, o Pafos empatou com o Kairat e o Villarreal perdeu para o Manchester City (X/ @villarrealcf) Pafos x Villarreal disputam hoje, quarta-feira (05/11), a 4° rodada da Champions League. O jogo inicia às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Pafos x Villarreal ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Villarreal perdeu para o Tottenham por 1 a 0, empatou com o Juventus por 2 a 2 e perdeu para o City por 2 a 0. Já o Pafos empatou sem gols com o Olympiacos, perdeu de 5 a 1 para o Bayern de Munique e empatous em gols com o Kairat. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (05/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Argentina e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira Pafos x Villarreal: prováveis escalações Pafos: Michael; Felipe, Luckassen, David Luiz, Pileas; Sunjic, Rodrigues; Orsic, Dragomir, Quina; Dimata. Villarreal: Junior; Mourino, Foyth, Veiga, Pedraza; Comesana, Partey, Gueye, Buchanan; Pepe, Mikautadze. FICHA TÉCNICA Pafos x Villarreal Champions League Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália Data/Horário: 05 de novembro de 2025, 14h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Pafos villarreal jogos de hoje Champions League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/11) pelo Brasileirão São Paulo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.11.25 20h30 Campeonato Brasileiro Bragantino x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/11) pelo Brasile RB Bragantino e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.11.25 18h00 Liga dos Campeões City x Borussia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/11) pela Champions League Manchester City e Borussia Dortmund jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 05.11.25 16h00 Liga dos Campeões Benfica x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/11) pela Champions League Benfica e Leverkusen jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 05.11.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (05/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Argentina e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 05.11.25 7h00 APOIO TOTAL Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão 05.11.25 12h17 FUTEBOL Torcida do Paysandu pede para o time 'entregar' jogo ao Coritiba para prejudicar o Remo A rivalidade entre Remo e Paysandu ganha mais um capítulo nesta reta final da Série B 05.11.25 9h40 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41