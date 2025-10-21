PSV x Napoli: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/10) pela Champions League

PSV Eindhoven x Napoli disputam hoje, terça-feira (21/10), a 3° rodada da Champions League. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Philips, em Eindhoven, Países Baixos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSV x Napoli ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o PSV perdeu para o Union Saint-Gilloise por 3 a 1 e empatou com o Bayer Leverkusen por 1 a 1.

Já o Napoli passou por uma derrota de 2 a 0 para o Manchester City e por uma vitória de 2 a 1 sobre o Sporting.

PSV x Napoli: prováveis escalações

PSV: Kovar; Dest, Obispo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Saibari, Schouten, Veerman; Man, Til, Perisic. Técnico: Peter Bosz.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, Lang; Lucca. Técnico: Antonio Conte.

FICHA TÉCNICA

PSV Eindhoven x Napoli

Champions League

Local: Estádio Philips, em Eindhoven, Países Baixos

Data/Horário: 21 de outubro de 2025, 16h