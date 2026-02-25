PSG x Monaco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/02) pela Champions League

Paris Saint-Germain x Monaco disputam hoje, quarta-feira (25/02), a volta dos playoffs da Champions League. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, França. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSG x Mônaco ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase da Liga dos Campeões, o PSG ficou em 11° lugar com 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 21 gols marcados e 11 gols sofridos.

Já o Monaco terminou em 21° lugar e acumulou um total de 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados e 14 gols sofridos.

A partida de ida entre Paris Saint-Germain e Mônaco terminou com a vitória do time francês por 3 a 2.

PSG x Monaco: prováveis escalações

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Lucas Hernández; Mayulu, Vitinha e Mbaye; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

Mônaco: Kohn; Vanderson, Kehrer, Faes e Caio Henrique; Zakaria, Lamine Camara e Akliouche; Bamba, Adingra e Balogun. Técnico: Sébastien Pocognoli

FICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain x Mônaco

Champions League

Local: Parc des Princes, em Paris, França

Data/Horário: 25 de fevereiro de 2026, 17h