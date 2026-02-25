Juventus x Galatasaray: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/2) pela Champions League Juventus e Galatasaray jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 25.02.26 16h00 Galatasaray venceu a partida de ida contra o Juventus por 5 a 2 (X/ @GalatasaraySK) Juventus x Galatasaray disputam hoje, quarta-feira (25/02), a volta dos playoffs da Champions League. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Allianz, em Turim, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Juventus x Galatasaray ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase, o Juventus ficou em 13° lugar com 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 14 gols marcados e 10 gols sofridos. Já o Galatasaray terminou em 20° lugar e somou 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 9 gols marcados e 11 gols sofridos. A partida de ida entre Galatasaray e Juventus terminou com a vitória da equipe turca por 5 a 2. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira PSG x Monaco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/02) pela Champions League Paris Saint-Germain e Mônaco jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Real Madrid x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/02) pela Champions League Real Madrid e Benfica jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Juventus x Galatasaray: prováveis escalações Juventus: Di Gregorio (Perin); Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Kostic; Francisco Conceição, Miretti (Boga), Jonathan David. Galatasaray: Ugurcan Çakir; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakçi, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Baris Alper Yilmaz, Yunus Akgün, Lang; Icardi. FICHA TÉCNICA Juventus x Galatasaray Champions League Local: Estádio Allianz, em Turim, Itália Data/Horário: 25 de fevereiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Galatasaray Juventus Champions League Liga dos Campeões jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Com pressão da torcida, Águia de Marabá vence o Independência e avança na Copa do Brasil O Azulão Marabaense fez um jogo emocionante, decidido nos minutos finais 25.02.26 22h08 Campeonato Brasileiro Grêmio x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão Grêmio e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Argentinos Juniors x Barcelona SC: onde assistir e escalações do jogo hoje (25/02) pela Libertadores Argentinos Juniors e Barcelona de Guayaquil jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 25.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão Palmeiras e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.02.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34 Botafogo vence o Nacional Potosí e avança na pré-Libertadores 25.02.26 23h57 Palmeiras vence em reencontro de Arias com o Flu e mantém a liderança do Brasileirão 26.02.26 0h07