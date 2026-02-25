Capa Jornal Amazônia
Juventus x Galatasaray: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/2) pela Champions League

Juventus e Galatasaray jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Galatasaray venceu a partida de ida contra o Juventus por 5 a 2 (X/ @GalatasaraySK)

Juventus x Galatasaray disputam hoje, quarta-feira (25/02), a volta dos playoffs da Champions League. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Allianz, em Turim, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Juventus x Galatasaray ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, o Juventus ficou em 13° lugar com 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 14 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já o Galatasaray terminou em 20° lugar e somou 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 9 gols marcados e 11 gols sofridos.

A partida de ida entre Galatasaray e Juventus terminou com a vitória da equipe turca por 5 a 2.

Juventus x Galatasaray: prováveis escalações

Juventus: Di Gregorio (Perin); Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Kostic; Francisco Conceição, Miretti (Boga), Jonathan David.

Galatasaray: Ugurcan Çakir; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakçi, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Baris Alper Yilmaz, Yunus Akgün, Lang; Icardi.

FICHA TÉCNICA
Juventus x Galatasaray
Champions League
Local: Estádio Allianz, em Turim, Itália
Data/Horário: 25 de fevereiro de 2026, 17h

