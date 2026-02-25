Al Feiha x Neom: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/02) pelo Campeonato Saudita

Al-Feiha x Neom disputam hoje, quarta-feira (25/02), uma partida atrasada pela 10° rodada do Campeonato Saudita. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Al Majmaah, em Majmaah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Fayha x Neom ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelos canais Esporte na Band e Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Neom acumula no Campeonato Saudita 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, 27 gols marcados e 30 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já Al Feiha soma na competição 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, 26 gols marcados e 37 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Al Fayha x Neom: prováveis escalações

Al-Feiha: Braga, Hawsawi, Al-Haleel, Samir e Khalid Al Subaie; Boutobba, Emad, Guga e Tijanic; Lázaro e Al Dubais. Técnico: Mário Silva.

Neom: Bento, Al Ghanam, Simakan, Al-Amri e Ayman Yahya; Coman, Brozovic, Ângelo e Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

FICHA TÉCNICA

Al Feiha x Neom

Campeonato Saudita

Local: Estádio Al Majmaah, em Majmaah, Arábia Saudita

Data/Horário: 25 de fevereiro de 2026, 16h