Real Madrid x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/02) pela Champions League

Real Madrid x Benfica disputam hoje, quarta-feira (25/02), a volta dos playoffs da Champions League. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Bernabéu, em Madri, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Madrid x Benfica ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase da Liga dos Campeões, o Benfica ficou em 24° lugar com apenas 3 vitórias, 5 derrotas, 10 gols marcados e 12 gols sofridos.

Já o Real Madrid terminou em 9° lugar e acumulou um total de 5 vitórias, 3 derrotas, 21 gols marcados e 12 gols sofridos.

A partida de ida entre Real Madrid e Benfica terminou com a vitória do time espanhol por 1 a 0.

Real Madrid x Benfica: prováveis escalações

Real Madrid: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Lucas Hernández; Mayulu, Vitinha e Mbaye; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

Benfica: Kohn; Vanderson, Kehrer, Faes e Caio Henrique; Zakaria, Lamine Camara e Akliouche; Bamba, Adingra e Balogun. Técnico: Sébastien Pocognoli

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Benfica

Champions League

Local: Estádio Bernabéu, em Madri, Espanha

Data/Horário: 25 de fevereiro de 2026, 17h