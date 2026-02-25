Atalanta x Borussia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/02) pela Champions League Atalanta e Borussia Dortmund jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 25.02.26 13h45 O Borussia Dortmund venceu a partida de ida contra Atalanta por 2 a 0 (X/ @Atalanta_BC) Atalanta x Borussia Dortmund disputam hoje, quarta-feira (25/02), a volta dos playoffs da Champions League. O jogo inicia às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atalanta x Borussia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase da Champions League, a Atalanta ficou em 15° lugar com 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 10 gols marcados e 10 gols sofridos. Já o Borussia Dortmund terminou em 17° lugar e somou um total de 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 19 gols marcados e 17 gols sofridos. A partida de ida entre Borussia Dortmund e Atalanta terminou com a vitória da equipe alemã por 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira Atalanta x Borussia: prováveis escalações Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Pasalic, Zalewski; Scamacca. Borussia: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy. FICHA TÉCNICA Atalanta x Borussia Dortmund Champions League Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália Data/Horário: 25 de fevereiro de 2026, 14h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Borussia Dortmund Atalanta Champions League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Com pressão da torcida, Águia de Marabá vence o Independência e avança na Copa do Brasil O Azulão Marabaense fez um jogo emocionante, decidido nos minutos finais 25.02.26 22h08 Campeonato Brasileiro Grêmio x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão Grêmio e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Argentinos Juniors x Barcelona SC: onde assistir e escalações do jogo hoje (25/02) pela Libertadores Argentinos Juniors e Barcelona de Guayaquil jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 25.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão Palmeiras e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.02.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34 Botafogo vence o Nacional Potosí e avança na pré-Libertadores 25.02.26 23h57 Palmeiras vence em reencontro de Arias com o Flu e mantém a liderança do Brasileirão 26.02.26 0h07