Atalanta x Borussia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/02) pela Champions League

Atalanta e Borussia Dortmund jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O Borussia Dortmund venceu a partida de ida contra Atalanta por 2 a 0 (X/ @Atalanta_BC)

Atalanta x Borussia Dortmund disputam hoje, quarta-feira (25/02), a volta dos playoffs da Champions League. O jogo inicia às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Atalanta x Borussia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase da Champions League, a Atalanta ficou em 15° lugar com 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 10 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já o Borussia Dortmund terminou em 17° lugar e somou um total de 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 19 gols marcados e 17 gols sofridos.

A partida de ida entre Borussia Dortmund e Atalanta terminou com a vitória da equipe alemã por 2 a 0.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série A saudita, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira

Atalanta x Borussia: prováveis escalações

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Pasalic, Zalewski; Scamacca.

Borussia: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy.

FICHA TÉCNICA
Atalanta x Borussia Dortmund
Champions League
Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália
Data/Horário: 25 de fevereiro de 2026, 14h45

Palavras-chave

Borussia Dortmund

Atalanta

Champions League

jogos de hoje
Futebol
.
