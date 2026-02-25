Al-Najma x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/02) pelo Campeonato Saudita Al Najma e Al Nassr jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 25.02.26 15h00 Al Nassr soma 47 pontos a mais que Al Najma e está em uma sequência de 8 vitórias pelo Campeonato Saudita (X/ @AlNassrFC) Al Najma x Al Nassr disputam hoje, quarta-feira (25/02), uma partida atrasada pela 10° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Al-Najma, em Unaizah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Najma x Al Nassr ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 3 e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Najma é o lanterna do Campeonato Saudita com 8 pontos, 1 vitória, 5 empates, 16 derrotas, 21 gols marcados e 46 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já Al Nassr acumula na Série A saudita 55 pontos, 18 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 57 gols marcados e 18 gols sofridos. O time está em uma sequência de 8 vitórias pela competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira Atalanta x Borussia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/02) pela Champions League Atalanta e Borussia Dortmund jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Al Najma x Al-Nassr: prováveis escalações Al-Najma: Braga, Hawsawi, Al-Haleel, Samir e Khalid Al Subaie; Boutobba, Emad, Guga e Tijanic; Lázaro e Al Dubais. Técnico: Mário Silva. Al-Nassr: Bento, Al Ghanam, Simakan, Al-Amri e Ayman Yahya; Coman, Brozovic, Ângelo e Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus. FICHA TÉCNICA Al Najma x Al Nassr Campeonato Saudita Local: Estádio Al-Najma, em Unaizah, Arábia Saudita Data/Horário: 25 de fevereiro de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Najma Al Nassr Campeonato Saudita jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Com pressão da torcida, Águia de Marabá vence o Independência e avança na Copa do Brasil O Azulão Marabaense fez um jogo emocionante, decidido nos minutos finais 25.02.26 22h08 Campeonato Brasileiro Grêmio x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão Grêmio e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Argentinos Juniors x Barcelona SC: onde assistir e escalações do jogo hoje (25/02) pela Libertadores Argentinos Juniors e Barcelona de Guayaquil jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 25.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão Palmeiras e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.02.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34 Botafogo vence o Nacional Potosí e avança na pré-Libertadores 25.02.26 23h57 Palmeiras vence em reencontro de Arias com o Flu e mantém a liderança do Brasileirão 26.02.26 0h07