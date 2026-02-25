Al-Najma x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/02) pelo Campeonato Saudita

Al Najma x Al Nassr disputam hoje, quarta-feira (25/02), uma partida atrasada pela 10° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Al-Najma, em Unaizah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Najma x Al Nassr ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 3 e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Najma é o lanterna do Campeonato Saudita com 8 pontos, 1 vitória, 5 empates, 16 derrotas, 21 gols marcados e 46 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já Al Nassr acumula na Série A saudita 55 pontos, 18 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 57 gols marcados e 18 gols sofridos. O time está em uma sequência de 8 vitórias pela competição.

Al Najma x Al-Nassr: prováveis escalações

Al-Najma: Braga, Hawsawi, Al-Haleel, Samir e Khalid Al Subaie; Boutobba, Emad, Guga e Tijanic; Lázaro e Al Dubais. Técnico: Mário Silva.

Al-Nassr: Bento, Al Ghanam, Simakan, Al-Amri e Ayman Yahya; Coman, Brozovic, Ângelo e Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

FICHA TÉCNICA

Al Najma x Al Nassr

Campeonato Saudita

Local: Estádio Al-Najma, em Unaizah, Arábia Saudita

Data/Horário: 25 de fevereiro de 2026, 16h