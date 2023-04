Preso por atraso em pensão alimentícia, Rafael Oliveira teve ajuda de clube para pagar dívida; veja

O ex-atacante do Paysandu e atual Independente de Tucuruí, Rafael Oliveira, foi preso na manhã desta segunda-feira (17), enquanto praticava exercícios musculares em uma academia de Ananindeua. Os agentes da lei procuravam o atleta para cumprir um mandado de prisão referente ao não pagamento de pensão alimentícia, acionado pela genitora de um de seus filhos, que reside na cidade de Campina Grande-PB.

Depois de se apresentar às autoridades, "Rafa Pop" precisou recorrer à ajuda externa para cumprir a obrigação. A saída encontrada foi acionar o seu clube atual, o Independente de Tucuruí, no qual o jogador mantém contrato de três meses. De acordo com o presidente, Rosalvo Fernandes, o advogado do atleta entrou em contato solicitando o restante do pagamento acordado entre as partes, na época em que o contrato foi fechado. Pelo Galo Elétrico, Rafael Oliveira jogou duas partidas, uma contra o Paysandu e outra contra o Águia.

"Fizemos um acordo salarial de R$ 8 mil por mês, durante o tempo em que ele permaneceria aqui. E hoje, diante dessa situação, eu tive que mandar o restante para o advogado, para que ele pudesse resolver o problema. Na verdade, o contrato da CBF requer três meses no mínimo, mas fechamos um acordo onde ele receberia por dois meses e estava faltando uma última parte. Foi o que aconteceu", explica o dirigente.

O valor repassado ao atleta foi de cerca de R$ 5 mil, usados para completar o total definido pela justiça. Embora não revelado, estima-se que a dívida do atleta com a justiça e o filho esteja na casa dos R$ 10 mil. O presidente falou ainda sobre a relação entre o clube e o atleta, no pouco tempo em que ele permaneceu em Tucuruí. Rafael foi contratado em janeiro, depois de passar aproximadamente dois anos afastado do futebol, para a disputa da reta final da primeira fase do Parazão.

"O Rafael veio para cá depois de fechar com o Léo Goiano. Ele foi o responsável pela vinda e eu apoiei, mesmo sabendo que ele estava há quase dois anos sem jogar", comenta. Já em Tucuruí, o jogador precisou de acompanhamento clínico, que foi arcado pelo próprio clube. "Ele pediu um tempo para se preparar, ter condições físicas. Eu concordei. Paguei clínica pra ele fazer fisioterapia. Foram 10 sessões. Apesar disso, ele não causou nenhum problema. Foi muito profissional e cumpriu com toda a obrigação perante o clube", encerra. Rafael segue preso em Ananindeua, aguardando a liberação da justiça, após o pagamento do acordo judicial.