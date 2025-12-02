Portugal x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso da seleção feminina hoje (02/12)

Portugal x Brasil disputam hoje, terça-feira (02/12), um amistoso de futebol feminino. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Aveiro, em Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Portugal x Brasil ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, a seleção brasileira de futebol feminino empatou sem gols com a Colômbia, goleou o Uruguai por 5 a 1, empatou com a Colômbia por 4 a 4, venceu a Inglaterra por 2 a 1 e superou a Itália por 1 a 0.

Já Portugal passou por uma derrota de 6 a 0 para a Inglaterra, outra de 3 a 0 para a Bélgica, uma terceira de 5 a 0 para a Espanha, um empate de 1 a 1 com a Itália e outra derrota de 2 a 1 para a Bélgica.

Portugal x Brasil: prováveis escalações

Portugal: Lorena; Bruninha, Tarciane, Isa Haas, Mariza e Isabela (Yasmin); Duda Sampaio (Ary Borges), Angelina; Luany, Bia Zaneratto e Gabi Portilho. Técnico: Arthur Elias.

Brasil: Patrícia Morais; Bea, Diana Gomes, Carole Costa e Catarina Amado; Tatiana Pinto, Dolores Silva e Andreia Faria; Kika Nazareth, Ana Capeta e Telma Encarnação. Técnico: Francisco Neto.

FICHA TÉCNICA

Portugal x Brasil

Amistoso Feminino

Local: Estádio Municipal de Aveiro, em Portugal

Data/Horário: 02 de dezembro de 2025, 16h45