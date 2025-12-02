Portugal x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso da seleção feminina hoje (02/12) A seleção feminina brasileira joga um amistoso contra a Inglaterra; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 02.12.25 15h45 A seleção brasileira de futebol feminino vem de vitórias de 1 a 0 sobre a Itália e de 2 a 1 contra a Inglaterra (Lívia Villas Boas/ CBF) Portugal x Brasil disputam hoje, terça-feira (02/12), um amistoso de futebol feminino. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Aveiro, em Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Portugal x Brasil ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, a seleção brasileira de futebol feminino empatou sem gols com a Colômbia, goleou o Uruguai por 5 a 1, empatou com a Colômbia por 4 a 4, venceu a Inglaterra por 2 a 1 e superou a Itália por 1 a 0. Já Portugal passou por uma derrota de 6 a 0 para a Inglaterra, outra de 3 a 0 para a Bélgica, uma terceira de 5 a 0 para a Espanha, um empate de 1 a 1 com a Itália e outra derrota de 2 a 1 para a Bélgica. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Fulham x City: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pela Premier League Fulham e Manchester City jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Bournemouth x Everton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/12) pela Premier League Bournemouth e Everton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Portugal x Brasil: prováveis escalações Portugal: Lorena; Bruninha, Tarciane, Isa Haas, Mariza e Isabela (Yasmin); Duda Sampaio (Ary Borges), Angelina; Luany, Bia Zaneratto e Gabi Portilho. Técnico: Arthur Elias. Brasil: Patrícia Morais; Bea, Diana Gomes, Carole Costa e Catarina Amado; Tatiana Pinto, Dolores Silva e Andreia Faria; Kika Nazareth, Ana Capeta e Telma Encarnação. Técnico: Francisco Neto. FICHA TÉCNICA Portugal x Brasil Amistoso Feminino Local: Estádio Municipal de Aveiro, em Portugal Data/Horário: 02 de dezembro de 2025, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogo da seleção brasileira Seleção Brasileira Feminina jogos de hoje Amistoso da Seleção Feminina Portugal Brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Vasco x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pelo Brasilerão Vasco da Gama e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.12.25 18h00 Campeonato Inglês Newcastle x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/12) pela Premier League Newcastle e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 02.12.25 16h15 Copa da Itália Juventus x Udinese: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pela Coppa Italia Juventus e Udinese jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 02.12.25 16h00 Campeonato Espanhol Barcelona x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/12) por La Liga Barcelona e Atlético de Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 02.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03