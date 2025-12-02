Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Portugal x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso da seleção feminina hoje (02/12)

A seleção feminina brasileira joga um amistoso contra a Inglaterra; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

A seleção brasileira de futebol feminino vem de vitórias de 1 a 0 sobre a Itália e de 2 a 1 contra a Inglaterra (Lívia Villas Boas/ CBF)

Portugal x Brasil disputam hoje, terça-feira (02/12), um amistoso de futebol feminino. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Aveiro, em Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Portugal x Brasil ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, a seleção brasileira de futebol feminino empatou sem gols com a Colômbia, goleou o Uruguai por 5 a 1, empatou com a Colômbia por 4 a 4, venceu a Inglaterra por 2 a 1 e superou a Itália por 1 a 0.

Já Portugal passou por uma derrota de 6 a 0 para a Inglaterra, outra de 3 a 0 para a Bélgica, uma terceira de 5 a 0 para a Espanha, um empate de 1 a 1 com a Itália e outra derrota de 2 a 1 para a Bélgica.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

image Fulham x City: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pela Premier League
Fulham e Manchester City jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

image Bournemouth x Everton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/12) pela Premier League
Bournemouth e Everton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Portugal x Brasil: prováveis escalações

Portugal: Lorena; Bruninha, Tarciane, Isa Haas, Mariza e Isabela (Yasmin); Duda Sampaio (Ary Borges), Angelina; Luany, Bia Zaneratto e Gabi Portilho. Técnico: Arthur Elias.

Brasil: Patrícia Morais; Bea, Diana Gomes, Carole Costa e Catarina Amado; Tatiana Pinto, Dolores Silva e Andreia Faria; Kika Nazareth, Ana Capeta e Telma Encarnação. Técnico: Francisco Neto.

FICHA TÉCNICA
Portugal x Brasil
Amistoso Feminino
Local: Estádio Municipal de Aveiro, em Portugal
Data/Horário: 02 de dezembro de 2025, 16h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogo da seleção brasileira

Seleção Brasileira Feminina

jogos de hoje

Amistoso da Seleção Feminina

Portugal

Brasil

Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

Vasco x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pelo Brasilerão

Vasco da Gama e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

02.12.25 18h00

Campeonato Inglês

Newcastle x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/12) pela Premier League

Newcastle e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

02.12.25 16h15

Copa da Itália

Juventus x Udinese: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pela Coppa Italia

Juventus e Udinese jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

02.12.25 16h00

Campeonato Espanhol

Barcelona x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/12) por La Liga

Barcelona e Atlético de Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

02.12.25 16h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026

Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada.

01.12.25 14h53

FUTEBOL

Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão

Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão

02.12.25 11h52

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

02.12.25 7h00

FUTEBOL

Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C

Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026

02.12.25 11h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda