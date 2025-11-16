Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 16.11.25 10h00 Portugal goleou a Armênia por 5 a 0 durante a 5° rodada das eliminatórias europeias (X/ @selecaoportugal) Portugal x Armênia disputam hoje, domingo (16/11), a última rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 11h (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Portugal x Armênia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Armênia está na lanterna do Grupo F e acumula 1 vitória, 4 derrotas, 2 gols marcados e 10 gols sofridos. Já Portugal lidera o mesmo grupo com 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols marcados e 6 gols sofridos. Portugal goleou a Armênia por 5 a 0 durante a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo Hungria x Irlanda: onde assistir e escalações do jogo hoje (16/11) pelas eliminatórias da Copa Hungria e Irlanda jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Portugal x Armênia: prováveis escalações Portugal: Diogo Costa; Nélson Semedo, Inácio, Rúben Dias, Dalot; Rúben Neves, Bruno Fernandes, Vitinha; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos e Rafael Leão. Técnico: Roberto Martínez. Armênia: Avagyan; Piloyan, Muradyan, Mkrtchyan, Tiknizyan; Hovhannisyan, Muradyan, Spertsyan; Sevikyan, Ranos e Shaghoyan. Técnico: Eghishe Melikyan. FICHA TÉCNICA Portugal x Armênia Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal Data/Horário: 16 de novembro de 2025, 11h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Armênia portugal jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (17/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 17.11.25 7h00 Série A argentina Boca Juniors x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/11) pelo Argentino Boca Juniors e Tigre jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 19h15 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Itália x Noruega: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Itália e Noruega jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 19h15 Campeonato Brasileiro Bragantino x Atlético: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/11) pelo Brasilerão Red Bull Bragantino e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 16.11.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER E SECAR Veja o que o Remo precisa para conseguir o acesso a Série A Time paraense terá de vencer o Goiás no Mangueirão e torcer por derrota do Criciúma ou tropeço da Chapecoense para conquistar o acesso à Série A. 16.11.25 20h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (17/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 17.11.25 7h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Futebol Lateral do Remo nega indisciplina após ficar fora do jogo contra o Avaí-SC: 'Sigo de cabeça erguida' Por meio das redes sociais, Pedro Costa falou sobre a ausência no duelo contra o Leão da Ilha, que terminou com a derrota do time azulino por 3 a 1 17.11.25 9h16