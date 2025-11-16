Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa

Portugal x Armênia disputam hoje, domingo (16/11), a última rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 11h (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Portugal x Armênia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Armênia está na lanterna do Grupo F e acumula 1 vitória, 4 derrotas, 2 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já Portugal lidera o mesmo grupo com 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols marcados e 6 gols sofridos.

Portugal goleou a Armênia por 5 a 0 durante a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

VEJA MAIS

Portugal x Armênia: prováveis escalações

Portugal: Diogo Costa; Nélson Semedo, Inácio, Rúben Dias, Dalot; Rúben Neves, Bruno Fernandes, Vitinha; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos e Rafael Leão. Técnico: Roberto Martínez.

Armênia: Avagyan; Piloyan, Muradyan, Mkrtchyan, Tiknizyan; Hovhannisyan, Muradyan, Spertsyan; Sevikyan, Ranos e Shaghoyan. Técnico: Eghishe Melikyan.

FICHA TÉCNICA

Portugal x Armênia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal

Data/Horário: 16 de novembro de 2025, 11h