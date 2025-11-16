Hungria x Irlanda: onde assistir e escalações do jogo hoje (16/11) pelas eliminatórias da Copa

Hungria x Irlanda disputam hoje, domingo (16/11), a última rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 11h (horário de Brasília), na Puskás Aréna, em Budapeste, Hungria. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Hungria x Irlanda ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Hungria é a vice-líder do Grupo F das eliminatórias europeias com 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 9 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já a Irlanda está em 3° lugar no mesmo grupo e acumula 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 6 gols marcados e 5 gols sofridos.

Irlanda e Hungria empataram por 2 a 2 durante a 5° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Hungria x Irlanda: prováveis escalações

Hungria: Dibusz; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; Schafer, Styles, Szoboszlai; Bolla, Varga, Sallai.

Irlanda: Kelleher; Coleman, Collins, O'Shea, O'Brien, Scales; Azaz, Taylor, Cullen; Ogbene, Parrott.

FICHA TÉCNICA

Hungria x Irlanda

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Puskás Aréna, em Budapeste, Hungria

Data/Horário: 16 de novembro de 2025, 11h