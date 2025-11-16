Hungria x Irlanda: onde assistir e escalações do jogo hoje (16/11) pelas eliminatórias da Copa Hungria e Irlanda jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 16.11.25 10h00 Irlanda e Hungria empataram por 2 a 2 na 5° rodada das eliminatórias europeias (X/ @MLSZhivatalos) Hungria x Irlanda disputam hoje, domingo (16/11), a última rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 11h (horário de Brasília), na Puskás Aréna, em Budapeste, Hungria. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Hungria x Irlanda ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Hungria é a vice-líder do Grupo F das eliminatórias europeias com 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 9 gols marcados e 7 gols sofridos. Já a Irlanda está em 3° lugar no mesmo grupo e acumula 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 6 gols marcados e 5 gols sofridos. Irlanda e Hungria empataram por 2 a 2 durante a 5° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo Hungria x Irlanda: prováveis escalações Hungria: Dibusz; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; Schafer, Styles, Szoboszlai; Bolla, Varga, Sallai. Irlanda: Kelleher; Coleman, Collins, O'Shea, O'Brien, Scales; Azaz, Taylor, Cullen; Ogbene, Parrott. FICHA TÉCNICA Hungria x Irlanda Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Puskás Aréna, em Budapeste, Hungria Data/Horário: 16 de novembro de 2025, 11h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave hungria Irlanda jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (17/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 17.11.25 7h00 Série A argentina Boca Juniors x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/11) pelo Argentino Boca Juniors e Tigre jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 19h15 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Itália x Noruega: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Itália e Noruega jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 19h15 Campeonato Brasileiro Bragantino x Atlético: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/11) pelo Brasilerão Red Bull Bragantino e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 16.11.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER E SECAR Veja o que o Remo precisa para conseguir o acesso a Série A Time paraense terá de vencer o Goiás no Mangueirão e torcer por derrota do Criciúma ou tropeço da Chapecoense para conquistar o acesso à Série A. 16.11.25 20h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (17/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 17.11.25 7h00 Futebol Lateral do Remo nega indisciplina após ficar fora do jogo contra o Avaí-SC: 'Sigo de cabeça erguida' Por meio das redes sociais, Pedro Costa falou sobre a ausência no duelo contra o Leão da Ilha, que terminou com a derrota do time azulino por 3 a 1 17.11.25 9h16 JOGO DO ACESSO Torcida do Leão domina os bares de Belém para acompanhar o jogo decisivo O Clube do Remo entra em campo neste sábado (15) para enfrentar o Avaí 15.11.25 16h46