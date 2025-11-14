Polônia x Holanda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas eliminatórias da Copa

Polônia x Holanda disputam hoje, sexta-feira (14/11), a 9° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Polônia x Países Baixos ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Holanda lidera invicta o Grupo G das eliminatórias europeias e acumula 5 vitórias, 1 empate, 22 gols marcados e apenas 3 gols sofridos.

Já a Polônia é vice-líder do mesmo grupo e soma 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 10 gols marcados e apenas 4 gols sofridos.

Polônia e Holanda empataram por 1 a 1 durante a 5° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Polônia x Holanda: prováveis escalações

Polônia: Lukasz Skorupski; Przemyslaw Wisniewski, Jan Bednarek e Jakub Kiwior; Matty Cash, Piotr Zielinski, Bartosz Slisz, Michal Skoras e Sebastian Szymanski; Robert Lewandowski e Jakub Kaminski. Técnico: Jan Urban.

Holanda: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jurrien Timber, Van Dijk e Micky van de Ven; Frenkie de Jong e Ryan Gravenberch; Donyell Malen e Justin Kluivert; Cody Gakpo e Memphis Depay. Técnico: Ronald Koeman.

FICHA TÉCNICA

Polônia x Países Baixos

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia

Data/Horário: 14 de novembro de 2025, 16h45