Peru x Paraguai: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/09) pelas Eliminatórias da Copa

Peru x Paraguai disputam hoje, terça-feira (09/09), a última rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Peru x Paraguai ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 6, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Paraguai está em 6° lugar nas eliminatórias sulamericanas com 6 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 13 gols marcados e 10 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Peru é o vice-lanterna e acumula 2 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 6 gols marcados e 20 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

VEJA MAIS

Peru x Paraguai: prováveis escalações

Peru: Gallese; Advíncula, Garcés, Abram, López; Cabrera, Gonzáles, Pretell, Yotún, Rivera; Ramos. Técnico: Óscar Ibáñez.

Paraguai: Gatito; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Alonso; Sosa, Diego Gómez, Cubas, Almirón; Sanabria, Martínez. Técnico: Gustavo Alfaro.

FICHA TÉCNICA

Peru x Paraguai

Eliminatórias da Copa do Mundo - América do Sul

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima

Data/Horário: 09 de setembro de 2025, 20h30