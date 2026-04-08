Paysandu embarca para Manaus com reforço da base para duelo pela Copa Norte Com maioria de atletas formados no clube, delegação bicolor enfrenta o Nacional-AM nesta quinta-feira (9), na Arena da Amazônia O Liberal 08.04.26 19h15 O Papão encerrou a preparação e já embarcou para o local da partida. (Jorge Luís Totti/Paysandu) Após o último treino realizado na manhã desta quarta-feira (8), no Centro de Treinamento Raul Aguilera, o Paysandu embarcou no fim do dia rumo a Manaus (AM), onde enfrenta o Nacional-AM pela terceira rodada da Copa Norte. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A partida está marcada para esta quinta-feira (9), às 20h30, na Arena da Amazônia. A delegação bicolor conta com 18 atletas, sendo a maioria formada por jogadores das categorias de base, reforçando a estratégia do clube de utilizar jovens talentos na competição. Entre as novidades estão quatro atletas do sub-20: o zagueiro Derick, os meio-campistas Edielson e João Henrique, além do atacante Leandro. O quarteto foi relacionado pela primeira vez para integrar o elenco principal em uma partida oficial. O time será comandado novamente pelo auxiliar-técnico Elton Macaé, seguindo o planejamento do clube de controle de carga física e minutagem dos jogadores ao longo da temporada. VEJA MAIS Paysandu encerra lote promocional e inicia nova venda de ingressos com preços reajustados Com cerca de 19 mil torcedores já garantidos, Papão abre novo lote para duelo contra o Vasco, no Mangueirão, com valores mais elevados a partir desta quarta-feira Adversário do Paysandu, Nacional possui no elenco jogadores ex-Leão e do Papão; veja a lista Nacional-AM recebe o Papão e possui um elenco recheado de atletas que jogaram no futebol paraense Com 'casadinha', Paysandu inicia venda de ingressos para jogos da Série C na Curuzu Papão terá dois jogos seguidos em casa no campeonato, contra o Brusque-SC e Barra-SC Atualmente, o Papão é o terceiro colocado no grupo A da competição, com três pontos, fora da zona de classificação. Na primeira rodada o time paraense venceu o GAS, na Curuzu, mas perdeu em seguida para o Guaporé. O Nacional, por sua vez, é o líder da chave, com quatro pontos, conquistados com uma vitória na estreia diante do Trem e um empate com o Independência. Relacionados do Paysandu: Goleiros: Jean Drosny e Marcão Zagueiros: Derick, Iarley e Luccão Laterais: Cauã Dias, JP Galvão e Matheus Capixaba Meio-campistas: Brian, Edielson, João Henrique, Lucas Cardoso e Salomoni Atacantes: Danilo Peu, Klayvert, Leandro, Miguel Ângelo e Settimio Arthur Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu copa norte 2026 nacional x paysandu futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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