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Paysandu embarca para Manaus com reforço da base para duelo pela Copa Norte

Com maioria de atletas formados no clube, delegação bicolor enfrenta o Nacional-AM nesta quinta-feira (9), na Arena da Amazônia

O Liberal
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O Papão encerrou a preparação e já embarcou para o local da partida. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Após o último treino realizado na manhã desta quarta-feira (8), no Centro de Treinamento Raul Aguilera, o Paysandu embarcou no fim do dia rumo a Manaus (AM), onde enfrenta o Nacional-AM pela terceira rodada da Copa Norte.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A partida está marcada para esta quinta-feira (9), às 20h30, na Arena da Amazônia. A delegação bicolor conta com 18 atletas, sendo a maioria formada por jogadores das categorias de base, reforçando a estratégia do clube de utilizar jovens talentos na competição.

Entre as novidades estão quatro atletas do sub-20: o zagueiro Derick, os meio-campistas Edielson e João Henrique, além do atacante Leandro. O quarteto foi relacionado pela primeira vez para integrar o elenco principal em uma partida oficial.

O time será comandado novamente pelo auxiliar-técnico Elton Macaé, seguindo o planejamento do clube de controle de carga física e minutagem dos jogadores ao longo da temporada.

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Atualmente, o Papão é o terceiro colocado no grupo A da competição, com três pontos, fora da zona de classificação. Na primeira rodada o time paraense venceu o GAS, na Curuzu, mas perdeu em seguida para o Guaporé.

O Nacional, por sua vez, é o líder da chave, com quatro pontos, conquistados com uma vitória na estreia diante do Trem e um empate com o Independência. 

Relacionados do Paysandu:

Goleiros:
Jean Drosny e Marcão

Zagueiros:
Derick, Iarley e Luccão

Laterais:
Cauã Dias, JP Galvão e Matheus Capixaba

Meio-campistas:
Brian, Edielson, João Henrique, Lucas Cardoso e Salomoni

Atacantes:
Danilo Peu, Klayvert, Leandro, Miguel Ângelo e Settimio Arthur

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