Paulo Romano se defende de denúncias de fraudes e ataca Gluck Paul: 'usurpador de dinheiro público'

O candidato à presidência da Federação Paraense de Futebol (FPF) Paulo Romano fez duras críticas às denúncias sofridas sobre um possível caso de falsidade ideológica, protocolado na Polícia Civil nesta segunda-feira (18). Em conversa com o Núcleo de Esportes de O Liberal, Romano disse que vai prestar à Justiça todas as informações necessárias para provar a sua inocência e também atacou veementemente o também candidato à presidência, Ricardo Gluck Paul, que tem compartilhado o caso nas redes sociais.

"Ele trabalha com terrorismo. Ele assusta presidentes de ligas do interior que não fecham com a chapa dele. Um cara desse é doente. A nossa chapa não tem nenhuma falsificação. Todos os presidentes de liga que assinaram conosco estão cientes disso. Agora ele (Gluck Paul) usa da malandragem e da bandidagem pra falar em falsidade ideológica", acusou.

As críticas à Gluck Paul não pararam por aí. Romano citou a condenação do ex-presidente do Paysandu por desvios de recursos públicos em 2021 e disse que a forma como o então candidato abordou o processo eleitoral é "assustadora".

"No início do pleito, a comissão eleitoral criou um modelo para aderir chapas. Nós fizemos 100% do que eles mandaram, agora o Gluck Paul usou dois modelos diferentes. Ele quem está irregular, então. Quem tem crime na costa é ele, um usurpador de dinheiro público. Quem é condenado em primeira instância é ele, não eu", afirmou Romano.

O candidato à presidência da FPF também falou sobre um possível movimento de Gluck Paul na última semana, visando a unificação das chapas. No entanto, segundo Romano, a proposta foi recusada.

"Semana passada ele me chamou, duas vezes, pra fazermos composição de chapas e eu recusei. A população do futebol paraense está assustada com esse cidadão que, a qualquer custo, quer ser presidente", disse.