Boletim de Ocorrência denuncia fraudes de Paulo Romano nas eleições da FPF

As polêmicas envolvendo a eleição para escolha de um novo presidente para a Federação Paraense de Futebol (FPF) ganharam um novo capítulo. O presidente da Liga de Vigia protocolou nesta segunda-feira (18) uma representação criminal contra a própria Federação e o candidato à presidência da FPF, Paulo Romano. De acordo com o também candidato Ricardo Gluck Paul, que tem divulgado os fatos nas redes sociais, o documento denuncia uma série de irregularidades envolvendo a condução do pleito.

Um dos pontos citados no Boletim de Ocorrência apresentado à Polícia Civil é o possível caso de falsidade ideológica envolvendo a chapa de Paulo Romano. Segundo a denúncia, Romano teria fraudado assinaturas de presidentes de ligas nas fichas de adesão à candidatura. O caso, de acordo com a denúncia, teria sido comunicado à comissão eleitoral, mas o processo foi arquivado.

De acordo com Ricardo Gluck Paul, o presidente da Liga de Viseu foi um dos afetados pela suposta irregularidade cometida por Romano. A denúncia afirma que foi ele quem teria tido a assinatura fraudada pela chapa de Paulo.



Esta não é a primeira vez que Ricardo Gluck Paul é personagem de um imbróglio envolvendo as eleições da FPF. Ele, inclusive, foi parte do processo que suspendeu a escolha para o novo presidente da Federação, na semana passada. Segundo ele, toda a cúpula da FPF erra de propósito na composição das eleições para se manter no cargo por mais tempo.



Até então, a eleição da FPF havia sido remarcada para o dia 20 de abril. Segundo a atual decisão do Tribunal, a Federação deverá formar nova comissão eleitoral, apartada da atual diretoria, manter o colégio eleitoral original (excluindo apenas a Liga Esportiva Viseuense e a Liga Esportiva Municipal de São Domingos do Araguaia) e convocar novas eleições em até 30 dias - contados a partir do dia 11 de abril. O descumprimento da decisão implicará no afastamento e substituição da atual presidente em exercício, Graciete Maués, por um interventor, além de multa de R$ 50 mil.