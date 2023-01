Parazão 2023: Presidente da Tuna mantém técnico Josué Teixeira e admite pendências salariais na Lusa

O técnico Josué Teixeira vai permanecer na Águia do Guerreira para a temporada 2023. O treinador que está na Lusa desde abril de 2022, estaria deixando a Tuna, porém, em reunião realizada na manhã desta terça-feira (24), a presidente da Lusa, Graciete Maués, confirmou ao O Liberal que o comandante irá permanecer na Vila Olímpica, além de afirmar que existe salários atrasados no clube.

Graciete Maués afirmou que a conversa foi tranquila, alguns pontos foram acertados entre diretoria e comissão técnica, porém, não quis citar os assuntos, mas adiantou que o encontro foi basicamente para esclarecer “fofocas e boatos”.

“A Tuna segue tranquila. A reunião foi boa, conversamos sobre alguns pontos, mas o técnico Josué Teixeira segue com agente. Muitas coisas foram faladas, especuladas e a reunião serviu também para esclarecer fofocas e boatos que tinham por aqui”, disse.

A mandatária da Águia do Souza afirmou que a Tuna está com pendências salarial com atletas do ano passado, o que levou o zagueiro Charles deixar o clube, porém, Graciete Maués garante que isso será resolvido com os jogadores.

“Existe uma pendência nos salários, mas estamos resolvendo. A Tuna nunca foi de dever ninguém e vamos pagar”, comentou.

A Lusa perdeu os dois amistosos que disputou, um deles para o time de futebol pelada Badalos. A equipe cruzmaltina terá mais um amistoso no final de semana, dessa vez o clássico contra o Paysandu, na Curuzu, domingo (29), às 9h30.