Tuna Luso acerta com atacante ex-Remo e Paysandu para o Parazão 2023

A Tuna anunciou o atacante Welthon como o novo reforço da equipe para a temporada de 2023. A informação foi divulgada na tarde desta quinta-feira (12), por meio das redes sociais do clube cruzmaltino.

Na Águia do Souza, Welthon terá calendário cheio neste ano. Em 2023 a Tuna disputará o Campeonato Paraense, a Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão. A Gloriosa busca voltar à Terceira Divisão nacional, fato que não ocorre desde 2007.

Welthon é um jogador rodado no futebol paraense. Revelado pela própria Águia do Souza, em 2010, o atacante já passou pelos outros dois grandes times da capital, Paysandu (em rápida passagem em 2012) e Remo (por duas vezes, em 2015 e 2022).

No ano passado, além da estadia apagada no Baenão (3 jogos e nenhum gol marcado), Welthon jogou pelo Castanhal, na Série D do Brasileirão, e no Carajás, na Segundinha do Estadual. Pelo Japiim, foram 15 jogos disputados e quatro gols marcados. Já pelo Carajás, foram apenas duas partidas jogadas, sem balançar as redes.

A Tuna Luso estreia no Parazão 2023 no domingo (22), diante do Itupiranga, fora de casa. A partida, no entanto, ainda não teve horário e local definidos pela Federação Paraense de Futebol (FPF).