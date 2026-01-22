PAOK x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/01) pela Liga Europa

PAOK x Real Betis disputam hoje, quinta-feira (22/01), a 7° rodada da Liga Europa. O jogo acontece às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Toumba, em Salônica, Grécia. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir PAOK x Betis ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Betis permanece invicto na 4° posição da Europa League e acumula 4 vitórias, 2 empates, 11 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já o PAOK está em 18° lugar na Liga Europa e soma 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 13 gols marcados e 10 gols sofridos.

PAOK x Betis: prováveis escalações

PAOK: Antonis Tsiftsis; Abdul Rahman, Giannis Michailidis, Tomasz Kedziora e Jonjoe Kenny; Souahilo Meite e Magomed Ozdoev; Taison, Giannis Konstantelias e Giorgos Giakoumakis; Fedor Chalov. Técnico: Razvan Lucescu.

Betis: Álvaro Vallés; Valentín Gómez, Natan, Marc Bartra e Aitor Ruibal; Marc Roca, Giovani Lo Celso e Sergi Altimira; Pablo Fornals, Chimy Ávila e Abde Ezzalzouli. Técnico: Manuel Pellegrini.

FICHA TÉCNICA

PAOK x Real Betis

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio Toumba, em Salônica, Grécia

Data/Horário: 22 de janeiro de 2026, 14h45