PAOK x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/01) pela Liga Europa PAOK e Real Betis jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Thalles Leal 22.01.26 13h45 O Betis soma 5 pontos a mais que o PAOK na Liga Europa (X/ @RealBetis) PAOK x Real Betis disputam hoje, quinta-feira (22/01), a 7° rodada da Liga Europa. O jogo acontece às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Toumba, em Salônica, Grécia. Confira as escalações e o horário: Onde assistir PAOK x Betis ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Betis permanece invicto na 4° posição da Europa League e acumula 4 vitórias, 2 empates, 11 gols marcados e 4 gols sofridos. Já o PAOK está em 18° lugar na Liga Europa e soma 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 13 gols marcados e 10 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira Al Quadisiya x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pela Série A Saudita Al-Quadisiya e Al Ittihad jogam pela Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Al-Hilal x Al Feiha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/01) pelo Campeonato Saudita Al Hilal e Al-Feiha jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo PAOK x Betis: prováveis escalações PAOK: Antonis Tsiftsis; Abdul Rahman, Giannis Michailidis, Tomasz Kedziora e Jonjoe Kenny; Souahilo Meite e Magomed Ozdoev; Taison, Giannis Konstantelias e Giorgos Giakoumakis; Fedor Chalov. Técnico: Razvan Lucescu. Betis: Álvaro Vallés; Valentín Gómez, Natan, Marc Bartra e Aitor Ruibal; Marc Roca, Giovani Lo Celso e Sergi Altimira; Pablo Fornals, Chimy Ávila e Abde Ezzalzouli. Técnico: Manuel Pellegrini. FICHA TÉCNICA PAOK x Real Betis Europa League - Liga Europa Local: Estádio Toumba, em Salônica, Grécia Data/Horário: 22 de janeiro de 2026, 14h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave PAOK Real Betis jogos de hoje LIga Europa Europa League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa São Paulo de Futebol Júnior São Paulo x Ibrachina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/01) pela Copinha São Paulo e Ibrachina jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 22.01.26 20h30 Cariocão Nova Iguaçu x Fluminense: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/01) pelo Campeonato Carioca Nova Iguaçu e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.01.26 20h30 DOAÇÃO Família de técnico do Águia de Marabá autoriza doação de órgãos após morte no Tocantins O traslado do corpo para Marabá está previsto para a próxima segunda-feira (26) 22.01.26 18h55 Paulistão Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Campeonato Paulista Santos e Corinthians jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.01.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). 22.01.26 12h31 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27