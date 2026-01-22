Al Quadisiya x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pela Série A Saudita Al-Quadisiya e Al Ittihad jogam pela Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 22.01.26 13h30 Al Qadsiyah soma 6 pontos a mais que Al Ittihad no Campeonato Saudita (X/ @ittihad) Al-Quadisiya x Al Ittihad disputam hoje, quinta-feira (22/01), a 17° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Saud bin Jalawi, em Khobar, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Quadisiya x Al-Ittihad ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Qadsiyah é o 5° colocado do Campeonato Saudita e acumula 10 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 36 gols marcados e 14 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 vitórias pela Série A saudita. Já Al Ittihad está em 6° lugar na competição com 8 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 28 gols marcados e 18 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira Al-Qadsiya x Al Ittihad: prováveis escalações Al Qadsiyah: Casteels; Alvarez, Nacho, Al-Shahrani; Baah, Hazazi, Weigl, Al-Shamat, Juwayr; Quinones, Retegui. Al Ittihad: Shanqeeti; Pereira, Sharahili, Kadesh; Kante, Doumbia; Diaby, Bergwijn, Fernandes; Benzemá. FICHA TÉCNICA Al Quadisiya x Al Ittihad Campeonato Saudita Local: Estádio Príncipe Saud bin Jalawi, em Khobar, Arábia Saudita Data/Horário: 22 de janeiro de 2026, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Ittihad Al Quadisiya jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa São Paulo de Futebol Júnior São Paulo x Ibrachina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/01) pela Copinha São Paulo e Ibrachina jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 22.01.26 20h30 Cariocão Nova Iguaçu x Fluminense: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/01) pelo Campeonato Carioca Nova Iguaçu e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.01.26 20h30 DOAÇÃO Família de técnico do Águia de Marabá autoriza doação de órgãos após morte no Tocantins O traslado do corpo para Marabá está previsto para a próxima segunda-feira (26) 22.01.26 18h55 Paulistão Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Campeonato Paulista Santos e Corinthians jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.01.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). 22.01.26 12h31 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27