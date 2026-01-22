Al Quadisiya x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pela Série A Saudita

Al-Quadisiya x Al Ittihad disputam hoje, quinta-feira (22/01), a 17° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Saud bin Jalawi, em Khobar, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Quadisiya x Al-Ittihad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Qadsiyah é o 5° colocado do Campeonato Saudita e acumula 10 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 36 gols marcados e 14 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 vitórias pela Série A saudita.

Já Al Ittihad está em 6° lugar na competição com 8 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 28 gols marcados e 18 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Al-Qadsiya x Al Ittihad: prováveis escalações

Al Qadsiyah: Casteels; Alvarez, Nacho, Al-Shahrani; Baah, Hazazi, Weigl, Al-Shamat, Juwayr; Quinones, Retegui.

Al Ittihad: Shanqeeti; Pereira, Sharahili, Kadesh; Kante, Doumbia; Diaby, Bergwijn, Fernandes; Benzemá.

FICHA TÉCNICA

Al Quadisiya x Al Ittihad

Campeonato Saudita

Local: Estádio Príncipe Saud bin Jalawi, em Khobar, Arábia Saudita

Data/Horário: 22 de janeiro de 2026, 14h30