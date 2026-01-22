Al-Hilal x Al Feiha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/01) pelo Campeonato Saudita

Al Hilal x Al-Feiha disputam hoje, quinta-feira (22/01), a 17° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 14h30 (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Hilal x Al-Feiha ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Hilal lidera invicto o Campeonato Saudita e acumula um total de 13 vitórias, 2 empates, 40 gols marcados e 14 gols sofridos. O time é o único ainda invicto na Série A saudita.

Já Al Feiha está em 13° lugar na competição e soma 3 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 13 gols marcados e 27 gols sofridos. A equipe está sem vitórias há 7 rodadas do campeonato.

VEJA MAIS

Al-Hilal x Al Feiha: prováveis escalações

Al Hilal: Al Rubaie; Al Yami, Tambakti, Mari, Hernandez; Malcolm, Milinkovic-Savic, Neves, Kanno; Marcos Leonardo, Nunez

Al Feiha: Mosquera; Bamsaud, Smalling, Villanueva, Al Baqawi; Dahal, Benzia, Semedo, Al Beshe; Remeseiro, Sakala

FICHA TÉCNICA

Al Hilal x Al Feiha

Campeonato Saudita

Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 22 de janeiro de 2026, 14h30