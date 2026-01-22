Al-Hilal x Al Feiha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/01) pelo Campeonato Saudita Al Hilal e Al-Feiha jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 22.01.26 13h30 Al Hilal soma 33 pontos a mais que Al Feiha na Série A saudita e é a única equipe ainda invicta na competição (X/ @Alhilal_EN) Al Hilal x Al-Feiha disputam hoje, quinta-feira (22/01), a 17° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 14h30 (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Hilal x Al-Feiha ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Hilal lidera invicto o Campeonato Saudita e acumula um total de 13 vitórias, 2 empates, 40 gols marcados e 14 gols sofridos. O time é o único ainda invicto na Série A saudita. Já Al Feiha está em 13° lugar na competição e soma 3 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 13 gols marcados e 27 gols sofridos. A equipe está sem vitórias há 7 rodadas do campeonato. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira Al-Hilal x Al Feiha: prováveis escalações Al Hilal: Al Rubaie; Al Yami, Tambakti, Mari, Hernandez; Malcolm, Milinkovic-Savic, Neves, Kanno; Marcos Leonardo, Nunez Al Feiha: Mosquera; Bamsaud, Smalling, Villanueva, Al Baqawi; Dahal, Benzia, Semedo, Al Beshe; Remeseiro, Sakala FICHA TÉCNICA Al Hilal x Al Feiha Campeonato Saudita Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita Data/Horário: 22 de janeiro de 2026, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Hilal Al Feiha jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa São Paulo de Futebol Júnior São Paulo x Ibrachina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/01) pela Copinha São Paulo e Ibrachina jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 22.01.26 20h30 Cariocão Nova Iguaçu x Fluminense: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/01) pelo Campeonato Carioca Nova Iguaçu e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.01.26 20h30 DOAÇÃO Família de técnico do Águia de Marabá autoriza doação de órgãos após morte no Tocantins O traslado do corpo para Marabá está previsto para a próxima segunda-feira (26) 22.01.26 18h55 Paulistão Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Campeonato Paulista Santos e Corinthians jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.01.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). 22.01.26 12h31 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27