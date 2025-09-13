Palmeiras x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pelo Brasileirão Palmeiras e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 13.09.25 17h30 O Palmeiras soma 16 pontos a mais que o Internacional no Brasileirão (Cesar Greco/ Palmeiras) Palmeiras x Internacional disputam hoje, sábado (13/09), a 23° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 18h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Palmeiras x Internacional ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Palmeiras acumula no Brasileirão um total de 43 pontos, 13 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 28 gols marcados e 16 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas da competição. Já o Internacional soma 27 pontos, 7 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 25 gols marcados e 29 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Fluminense x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pelo Brasileirão Fluminense e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Palmeiras x Internacional: prováveis escalações Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno e Lucas Evangelista; Maurício, Felipe Anderson e Flaco López; Vítor Roque. Técnico: Abel Ferreira. Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia e Alan Rodríguez; Alan Patrick, Bruno Tabata e Carbonero; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado. FICHA TÉCNICA Palmeiras x Internacional Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP) Data/Horário: 13 de setembro de 2025, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave brasileirão 2025 Palmeiras Internacional jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Fluminense x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pelo Brasileirão Fluminense e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 13.09.25 17h30 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pelo Brasileirão Palmeiras e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 13.09.25 17h30 Campeonato Brasileiro Fortaleza x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pelo Brasileirão Fortaleza e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 13.09.25 15h00 Campeonato Brasileiro Grêmio x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pelo Brasileirão Grêmio e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 13.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 13.09.25 7h00 Futebol Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém 13.09.25 7h00 FUTEBOL Em confronto direto, Remo encara Vila Nova fora de casa tentando se manter próximo ao G4 Remo tenta não se desgarrar do G4 e terá o Vila Nova, em jogo decisivo na Série B 13.09.25 7h30 TÁ RUIM! Paysandu e América-MG empatam em jogo marcado por pobreza técnica Após somar uma derrota e um empate em casa nas últimas rodadas e precisar vencer oito das 12 partidas restantes, o time bicolor segue na lanterna e parece seguir em marcha fúnebre rumo à Série C 13.09.25 17h57