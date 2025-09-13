Palmeiras x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pelo Brasileirão

Palmeiras x Internacional disputam hoje, sábado (13/09), a 23° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 18h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Internacional ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras acumula no Brasileirão um total de 43 pontos, 13 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 28 gols marcados e 16 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas da competição.

Já o Internacional soma 27 pontos, 7 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 25 gols marcados e 29 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Palmeiras x Internacional: prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno e Lucas Evangelista; Maurício, Felipe Anderson e Flaco López; Vítor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia e Alan Rodríguez; Alan Patrick, Bruno Tabata e Carbonero; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Internacional

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 13 de setembro de 2025, 18h30