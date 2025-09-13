Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Fluminense x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pelo Brasileirão

Fluminense e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Fluminense soma só 2 pontos a mais que o Corinthians no Brasileirão (Lucas Merçon/ Atlético Mineiro)

Fluminense x Corinthians disputam hoje, sábado (13/09), a 23° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Fluminense x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV e pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Fluminense acumula no Brasileirão um total de 28 pontos, 8 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 25 gols marcados e 28 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Corinthians soma 26 pontos, 6 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, 23 gols marcados e 28 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato.

Fluminense x Corinthians: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Freytes, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Nonato e Hércules; Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Renato Portaluppi.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheus Bidu; Maycon, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Gui Negão, Memphis Depay (Vitinho ou Kayke). Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA
Fluminense x Corinthians
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: 13 de setembro de 2025, 18h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

.
