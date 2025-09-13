Fluminense x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pelo Brasileirão Fluminense e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 13.09.25 17h30 O Fluminense soma só 2 pontos a mais que o Corinthians no Brasileirão (Lucas Merçon/ Atlético Mineiro) Fluminense x Corinthians disputam hoje, sábado (13/09), a 23° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Fluminense x Corinthians ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV e pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Fluminense acumula no Brasileirão um total de 28 pontos, 8 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 25 gols marcados e 28 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Corinthians soma 26 pontos, 6 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, 23 gols marcados e 28 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Palmeiras x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pelo Brasileirão Palmeiras e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Fluminense x Corinthians: prováveis escalações Fluminense: Fábio; Guga, Freytes, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Nonato e Hércules; Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Renato Portaluppi. Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheus Bidu; Maycon, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Gui Negão, Memphis Depay (Vitinho ou Kayke). Técnico: Dorival Júnior. FICHA TÉCNICA Fluminense x Corinthians Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 13 de setembro de 2025, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Corinthians fluminense jogos de hoje Brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Fluminense x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pelo Brasileirão Fluminense e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 13.09.25 17h30 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pelo Brasileirão Palmeiras e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 13.09.25 17h30 Campeonato Brasileiro Fortaleza x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pelo Brasileirão Fortaleza e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 13.09.25 15h00 Campeonato Brasileiro Grêmio x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pelo Brasileirão Grêmio e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 13.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 13.09.25 7h00 Futebol Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém 13.09.25 7h00 FUTEBOL Em confronto direto, Remo encara Vila Nova fora de casa tentando se manter próximo ao G4 Remo tenta não se desgarrar do G4 e terá o Vila Nova, em jogo decisivo na Série B 13.09.25 7h30 TÁ RUIM! Paysandu e América-MG empatam em jogo marcado por pobreza técnica Após somar uma derrota e um empate em casa nas últimas rodadas e precisar vencer oito das 12 partidas restantes, o time bicolor segue na lanterna e parece seguir em marcha fúnebre rumo à Série C 13.09.25 17h57