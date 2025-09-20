Palmeiras x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão Palmeiras e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 20.09.25 20h00 O Palmeiras soma 28 pontos a mais que Fortaleza no Brasileirão (Cesar Greco/ Palmeiras) Palmeiras x Fortaleza disputam hoje, sábado (20/09), a 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorrerá às 21h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Palmeiras x Fortaleza ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Fortaleza é o vice-lanterna do Brasileirão e acumula 4 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 22 gols marcados e 34 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas. Já o Palmeiras ocupa a 3° posição com 14 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 32 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe está invicta há 10 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Botafogo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão Botafogo e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Palmeiras x Fortaleza: prováveis escalações Palmeiras: Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson (Facundo Torres) e Andreas Pereira (Maurício); Flaco Lopéz e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira. Fortaleza: João Ricardo; Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pierre (Lucas Sasha) e Matheus Pereira; Yago Pikachu, Lucas Prior e Breno Lopes; Juan Martin Lucero. Técnico: Martín Palermo. FICHA TÉCNICA Palmeiras x Fortaleza Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP) Data/Horário: 20 de setembro de 2024, 21h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Palmeiras Fortaleza jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (21/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 21.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão Palmeiras e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 20.09.25 20h00 Campeonato Brasileiro Botafogo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão Botafogo e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 20.09.25 17h30 Campeonato Brasileiro Ceará x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão Ceará e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 20.09.25 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES PÓS-JOGO Técnico do Remo admite fragilidade em casa e pede calma após derrota no Baenão O Clube do Remo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste sábado (20/9), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 20.09.25 23h43 FUTEBOL Remo: Preço do ingresso na volta ao Baenão não agrada e torcedor diz: 'virou artigo de luxo' Remo cobrou R$80 no valor do ingresso , maior preço já estipulado pela diretoria nesta Série B, ultrapassando até mesmo o clássico Re-Pa 21.09.25 7h30 Fim da linha Remo demite António Oliveira após derrota para o Atletico-GO, no Baenão Clube informou que decisão foi tomada após reunião e também envolve a comissão técnica do treinador português 21.09.25 14h48 Futebol Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão. 21.09.25 7h00