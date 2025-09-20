Palmeiras x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão

Palmeiras x Fortaleza disputam hoje, sábado (20/09), a 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorrerá às 21h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Fortaleza ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Fortaleza é o vice-lanterna do Brasileirão e acumula 4 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 22 gols marcados e 34 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Palmeiras ocupa a 3° posição com 14 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 32 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe está invicta há 10 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro.

VEJA MAIS

Palmeiras x Fortaleza: prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson (Facundo Torres) e Andreas Pereira (Maurício); Flaco Lopéz e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Fortaleza: João Ricardo; Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pierre (Lucas Sasha) e Matheus Pereira; Yago Pikachu, Lucas Prior e Breno Lopes; Juan Martin Lucero. Técnico: Martín Palermo.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Fortaleza

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 20 de setembro de 2024, 21h