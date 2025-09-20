Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Às 16h, Vitória e Fluminense jogarão pelo Brasileirão (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Os jogos de hoje, neste sábado (20/09), incluem partidas pelas Séries A e B do BrasileirãoCampeonato Saudita, Premier League e outras competições internacionais.

Às 18h30, o Botafogo enfrentará o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Já às 21h, o Palmeiras enfrentará o Fortaleza pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Werder Bremen x Freiburg - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Augsburg x Mainz - 10h30 - OneFootball
  3. Hoffenheim x Bayern de Munique - 10h30 - CazéTV, SporTV e OneFootball
  4. Hamburg x Heidenheim - 10h30 - OneFootball
  5. Leipzig x Colônia - 13h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Barracas Central x Sarmiento - 14h30 - AFA Play
  2. Unión de Santa Fe x Independiente Rivadavia - 16h45 - AFA Play
  3. Tigre x Aldosivi - 19h - Disney+
  4. Tucumán x River Plate - 21h15 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro - Brasileirão

  1. Vitória x Fluminense - 16h - Premiere
  2. Botafogo x Atlético-MG - 18h30 - Amazon Prime
  3. Ceará x Bahia - 18h30 - Premiere
  4. Palmeiras x Fortaleza - 21h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Goiás x Paysandu - 16h - ESPN e Disney+
  2. Avaí x Ferroviária - 18h30 - Disney+
  3. Amazonas x Volta Redonda - 18h30 - Disney+
  4. Remo x Atlético-GO - 20h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Girona x Levante - 09h - Disney+
  2. Real Madrid x Espanyol - 11h15 - ESPN e Disney+
  3. Alavés x Sevilla - 13h30 - Disney+
  4. Villarreal x Osasuna - 13h30 - ESPN 4 e Disney+
  5. Valencia x Athletic Bilbao - 16h - XSports e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Liverpool x Everton - 08h30 - ESPN e Disney+
  2. Brighton x Tottenham - 11h - ESPN 4 e Disney+
  3. Burnley x Nottingham Forest - 11h - Disney+
  4. West Ham x Crystal Palace - 11h - Disney+
  5. Wolverhampton x Leeds - 11h - Disney+
  6. Manchester United x Chelsea - 13h30 - Disney+
  7. Fulham x Brentford - 16h - Disney+

Campeonato Italiano

  1. Bologna x Genoa - 10h - Disney+
  2. Verona x Juventus - 13h - CazéTV e Disney+
  3. Udinese x Milan - 15h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

  1. Santa Clara x Alverca - 11h30 - Sem informações
  2. Nacional x Arouca - 11h30 - Sem informações
  3. AVS SAD x Benfica - 14h - ESPN e Disney+
  4. Vitória SC x Braga - 16h30 - Sem informações

Campeonato Saudita

  1. Al Najma x Al Ittihad - 12h40 - Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Hazem x Al Fateh - 12h40 - Sem informações
  3. Al Nassr x Al Riyadh - 15h - SporTV e Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Vitória e Fluminense; veja o horário

O jogo entre Vitória x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Botafogo e Atlético Mineiro; veja o horário

O jogo entre Botafogo x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Ceará e Bahia; veja o horário

O jogo entre Ceará x Bahia terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Fortaleza; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x Fortaleza terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 08h30 - Liverpool x Everton - Premier League
  2. 11h - Brighton x Tottenham - Premier League
  3. 11h15 - Real Madrid x Espanyol - La Liga
  4. 13h30 - Villarreal x Osasuna - La Liga
  5. 14h - AVS SAD x Benfica - Campeonato Português
  6. 15h45 - Udinese x Milan - Campeonato Italiano
  7. 16h - Goiás x Paysandu - Série B do Brasileirão
  8. 21h15 - Tucumán x River Plate - Campeonato Argentino

SporTV

  1. 10h30 - Hoffenheim x Bayern de Munique - Bundesliga
  2. 15h - Al Nassr x Al Riyadh - Campeonato Saudita
  3. 21h - Palmeiras x Fortaleza - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado.

Disney+

  1. 08h30 - Liverpool x Everton - Premier League
  2. 09h - Girona x Levante - La Liga
  3. 10h - Bologna x Genoa - Campeonato Italiano
  4. 11h - Burnley x Nottingham Forest - Premier League
  5. 11h - West Ham x Crystal Palace - Premier League
  6. 11h - Wolverhampton x Leeds - Premier League
  7. 11h - Brighton x Tottenham - Premier League
  8. 11h15 - Real Madrid x Espanyol - La Liga
  9. 13h - Verona x Juventus - Campeonato Italiano
  10. 13h30 - Manchester United x Chelsea - Premier League
  11. 13h30 - Alavés x Sevilla - La Liga
  12. 13h30 - Villarreal x Osasuna - La Liga
  13. 14h - AVS SAD x Benfica - Campeonato Português
  14. 15h45 - Udinese x Milan - Campeonato Italiano
  15. 16h - Goiás x Paysandu - Série B do Brasileirão
  16. 16h - Fulham x Brentford - Premier League
  17. 16h - Valencia x Athletic Bilbao - La Liga
  18. 18h30 - Avaí x Ferroviária - Série B do Brasileirão
  19. 18h30 - Amazonas x Volta Redonda - Série B do Brasileirão
  20. 19h - Tigre x Aldosivi - Campeonato Argentino
  21. 20h30 - Remo x Atlético-GO - Série B do Brasileirão
  22. 21h15 - Tucumán x River Plate - Campeonato Argentino

Premiere

  1. 16h - Vitória x Fluminense - Brasileirão
  2. 18h30 - Ceará x Bahia - Brasileirão
  3. 21h - Palmeiras x Fortaleza - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 10h30 - Werder Bremen x Freiburg - Bundesliga
  2. 10h30 - Augsburg x Mainz - Bundesliga
  3. 10h30 - Hoffenheim x Bayern de Munique - Bundesliga
  4. 10h30 - Hamburg x Heidenheim - Bundesliga
  5. 13h30 - Leipzig x Colônia - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.

