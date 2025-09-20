Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 20.09.25 7h00 Às 16h, Vitória e Fluminense jogarão pelo Brasileirão (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Os jogos de hoje, neste sábado (20/09), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, Campeonato Saudita, Premier League e outras competições internacionais. Às 18h30, o Botafogo enfrentará o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Já às 21h, o Palmeiras enfrentará o Fortaleza pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Werder Bremen x Freiburg - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Augsburg x Mainz - 10h30 - OneFootball Hoffenheim x Bayern de Munique - 10h30 - CazéTV, SporTV e OneFootball Hamburg x Heidenheim - 10h30 - OneFootball Leipzig x Colônia - 13h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Argentino Barracas Central x Sarmiento - 14h30 - AFA Play Unión de Santa Fe x Independiente Rivadavia - 16h45 - AFA Play Tigre x Aldosivi - 19h - Disney+ Tucumán x River Plate - 21h15 - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Brasileiro - Brasileirão Vitória x Fluminense - 16h - Premiere Botafogo x Atlético-MG - 18h30 - Amazon Prime Ceará x Bahia - 18h30 - Premiere Palmeiras x Fortaleza - 21h - SporTV e Premiere Campeonato Brasileiro Série B Goiás x Paysandu - 16h - ESPN e Disney+ Avaí x Ferroviária - 18h30 - Disney+ Amazonas x Volta Redonda - 18h30 - Disney+ Remo x Atlético-GO - 20h30 - Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Girona x Levante - 09h - Disney+ Real Madrid x Espanyol - 11h15 - ESPN e Disney+ Alavés x Sevilla - 13h30 - Disney+ Villarreal x Osasuna - 13h30 - ESPN 4 e Disney+ Valencia x Athletic Bilbao - 16h - XSports e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Liverpool x Everton - 08h30 - ESPN e Disney+ Brighton x Tottenham - 11h - ESPN 4 e Disney+ Burnley x Nottingham Forest - 11h - Disney+ West Ham x Crystal Palace - 11h - Disney+ Wolverhampton x Leeds - 11h - Disney+ Manchester United x Chelsea - 13h30 - Disney+ Fulham x Brentford - 16h - Disney+ Campeonato Italiano Bologna x Genoa - 10h - Disney+ Verona x Juventus - 13h - CazéTV e Disney+ Udinese x Milan - 15h45 - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Português Santa Clara x Alverca - 11h30 - Sem informações Nacional x Arouca - 11h30 - Sem informações AVS SAD x Benfica - 14h - ESPN e Disney+ Vitória SC x Braga - 16h30 - Sem informações Campeonato Saudita Al Najma x Al Ittihad - 12h40 - Youtube (Canal GOAT) Al Hazem x Al Fateh - 12h40 - Sem informações Al Nassr x Al Riyadh - 15h - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Vitória e Fluminense; veja o horário O jogo entre Vitória x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h. Onde assistir ao jogo de Botafogo e Atlético Mineiro; veja o horário O jogo entre Botafogo x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 18h30. Onde assistir ao jogo de Ceará e Bahia; veja o horário O jogo entre Ceará x Bahia terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30. Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Fortaleza; veja o horário O jogo entre Palmeiras x Fortaleza terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 08h30 - Liverpool x Everton - Premier League 11h - Brighton x Tottenham - Premier League 11h15 - Real Madrid x Espanyol - La Liga 13h30 - Villarreal x Osasuna - La Liga 14h - AVS SAD x Benfica - Campeonato Português 15h45 - Udinese x Milan - Campeonato Italiano 16h - Goiás x Paysandu - Série B do Brasileirão 21h15 - Tucumán x River Plate - Campeonato Argentino SporTV 10h30 - Hoffenheim x Bayern de Munique - Bundesliga 15h - Al Nassr x Al Riyadh - Campeonato Saudita 21h - Palmeiras x Fortaleza - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado. Disney+ 08h30 - Liverpool x Everton - Premier League 09h - Girona x Levante - La Liga 10h - Bologna x Genoa - Campeonato Italiano 11h - Burnley x Nottingham Forest - Premier League 11h - West Ham x Crystal Palace - Premier League 11h - Wolverhampton x Leeds - Premier League 11h - Brighton x Tottenham - Premier League 11h15 - Real Madrid x Espanyol - La Liga 13h - Verona x Juventus - Campeonato Italiano 13h30 - Manchester United x Chelsea - Premier League 13h30 - Alavés x Sevilla - La Liga 13h30 - Villarreal x Osasuna - La Liga 14h - AVS SAD x Benfica - Campeonato Português 15h45 - Udinese x Milan - Campeonato Italiano 16h - Goiás x Paysandu - Série B do Brasileirão 16h - Fulham x Brentford - Premier League 16h - Valencia x Athletic Bilbao - La Liga 18h30 - Avaí x Ferroviária - Série B do Brasileirão 18h30 - Amazonas x Volta Redonda - Série B do Brasileirão 19h - Tigre x Aldosivi - Campeonato Argentino 20h30 - Remo x Atlético-GO - Série B do Brasileirão 21h15 - Tucumán x River Plate - Campeonato Argentino Premiere 16h - Vitória x Fluminense - Brasileirão 18h30 - Ceará x Bahia - Brasileirão 21h - Palmeiras x Fortaleza - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. OneFootball 10h30 - Werder Bremen x Freiburg - Bundesliga 10h30 - Augsburg x Mainz - Bundesliga 10h30 - Hoffenheim x Bayern de Munique - Bundesliga 10h30 - Hamburg x Heidenheim - Bundesliga 13h30 - Leipzig x Colônia - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado. 