Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste sábado (20/09), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, Campeonato Saudita, Premier League e outras competições internacionais.

Às 18h30, o Botafogo enfrentará o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Já às 21h, o Palmeiras enfrentará o Fortaleza pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Werder Bremen x Freiburg - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Augsburg x Mainz - 10h30 - OneFootball Hoffenheim x Bayern de Munique - 10h30 - CazéTV, SporTV e OneFootball Hamburg x Heidenheim - 10h30 - OneFootball Leipzig x Colônia - 13h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

Barracas Central x Sarmiento - 14h30 - AFA Play Unión de Santa Fe x Independiente Rivadavia - 16h45 - AFA Play Tigre x Aldosivi - 19h - Disney+ Tucumán x River Plate - 21h15 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro - Brasileirão

Vitória x Fluminense - 16h - Premiere Botafogo x Atlético-MG - 18h30 - Amazon Prime Ceará x Bahia - 18h30 - Premiere Palmeiras x Fortaleza - 21h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Goiás x Paysandu - 16h - ESPN e Disney+ Avaí x Ferroviária - 18h30 - Disney+ Amazonas x Volta Redonda - 18h30 - Disney+ Remo x Atlético-GO - 20h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Girona x Levante - 09h - Disney+ Real Madrid x Espanyol - 11h15 - ESPN e Disney+ Alavés x Sevilla - 13h30 - Disney+ Villarreal x Osasuna - 13h30 - ESPN 4 e Disney+ Valencia x Athletic Bilbao - 16h - XSports e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Liverpool x Everton - 08h30 - ESPN e Disney+ Brighton x Tottenham - 11h - ESPN 4 e Disney+ Burnley x Nottingham Forest - 11h - Disney+ West Ham x Crystal Palace - 11h - Disney+ Wolverhampton x Leeds - 11h - Disney+ Manchester United x Chelsea - 13h30 - Disney+ Fulham x Brentford - 16h - Disney+

Campeonato Italiano

Bologna x Genoa - 10h - Disney+ Verona x Juventus - 13h - CazéTV e Disney+ Udinese x Milan - 15h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

Santa Clara x Alverca - 11h30 - Sem informações Nacional x Arouca - 11h30 - Sem informações AVS SAD x Benfica - 14h - ESPN e Disney+ Vitória SC x Braga - 16h30 - Sem informações

Campeonato Saudita

Al Najma x Al Ittihad - 12h40 - Youtube (Canal GOAT) Al Hazem x Al Fateh - 12h40 - Sem informações Al Nassr x Al Riyadh - 15h - SporTV e Youtube (Canal GOAT)

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

08h30 - Liverpool x Everton - Premier League 11h - Brighton x Tottenham - Premier League 11h15 - Real Madrid x Espanyol - La Liga 13h30 - Villarreal x Osasuna - La Liga 14h - AVS SAD x Benfica - Campeonato Português 15h45 - Udinese x Milan - Campeonato Italiano 16h - Goiás x Paysandu - Série B do Brasileirão 21h15 - Tucumán x River Plate - Campeonato Argentino

SporTV

10h30 - Hoffenheim x Bayern de Munique - Bundesliga 15h - Al Nassr x Al Riyadh - Campeonato Saudita 21h - Palmeiras x Fortaleza - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado.

Disney+

08h30 - Liverpool x Everton - Premier League 09h - Girona x Levante - La Liga 10h - Bologna x Genoa - Campeonato Italiano 11h - Burnley x Nottingham Forest - Premier League 11h - West Ham x Crystal Palace - Premier League 11h - Wolverhampton x Leeds - Premier League 11h - Brighton x Tottenham - Premier League 11h15 - Real Madrid x Espanyol - La Liga 13h - Verona x Juventus - Campeonato Italiano 13h30 - Manchester United x Chelsea - Premier League 13h30 - Alavés x Sevilla - La Liga

13h30 - Villarreal x Osasuna - La Liga 14h - AVS SAD x Benfica - Campeonato Português 15h45 - Udinese x Milan - Campeonato Italiano 16h - Goiás x Paysandu - Série B do Brasileirão 16h - Fulham x Brentford - Premier League 16h - Valencia x Athletic Bilbao - La Liga 18h30 - Avaí x Ferroviária - Série B do Brasileirão 18h30 - Amazonas x Volta Redonda - Série B do Brasileirão 19h - Tigre x Aldosivi - Campeonato Argentino 20h30 - Remo x Atlético-GO - Série B do Brasileirão 21h15 - Tucumán x River Plate - Campeonato Argentino

Premiere

16h - Vitória x Fluminense - Brasileirão 18h30 - Ceará x Bahia - Brasileirão 21h - Palmeiras x Fortaleza - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

10h30 - Werder Bremen x Freiburg - Bundesliga 10h30 - Augsburg x Mainz - Bundesliga 10h30 - Hoffenheim x Bayern de Munique - Bundesliga 10h30 - Hamburg x Heidenheim - Bundesliga 13h30 - Leipzig x Colônia - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.