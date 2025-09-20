Botafogo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão Botafogo e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 20.09.25 17h30 O Botafogo soma 11 pontos a mais que o Atlético Mineiro no Brasileirão (Pedro Souza/ Atlético MG) Botafogo x Atlético-MG disputam hoje, sábado (20/09), a 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Botafogo x Atlético MG ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Botafogo é o 5° colocado do Brasileirão com 10 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 33 gols marcados e 17 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Atlético MG ocupa a 13° posição e soma 6 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 21 gols marcados e 25 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Botafogo x Atlético (MG): prováveis escalações Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Kaio, Barboza e Alex Telles; Newton (Danilo) e Marlon Freitas; Jeffinho, Savarino e Montoro (Santi Rodríguez); Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti. Atlético: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa, Hulk e Reinier; Rony. Téncico: Jorge Sampaoli. FICHA TÉCNICA Botafogo x Atlético Mineiro Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 20 de setembro de 2024, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Botafogo Atlético-MG jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (21/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 21.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão Palmeiras e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 20.09.25 20h00 Campeonato Brasileiro Botafogo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão Botafogo e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 20.09.25 17h30 Campeonato Brasileiro Ceará x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão Ceará e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 20.09.25 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES PÓS-JOGO Técnico do Remo admite fragilidade em casa e pede calma após derrota no Baenão O Clube do Remo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste sábado (20/9), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 20.09.25 23h43 FUTEBOL Remo: Preço do ingresso na volta ao Baenão não agrada e torcedor diz: 'virou artigo de luxo' Remo cobrou R$80 no valor do ingresso , maior preço já estipulado pela diretoria nesta Série B, ultrapassando até mesmo o clássico Re-Pa 21.09.25 7h30 Fim da linha Remo demite António Oliveira após derrota para o Atletico-GO, no Baenão Clube informou que decisão foi tomada após reunião e também envolve a comissão técnica do treinador português 21.09.25 14h48 Futebol Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão. 21.09.25 7h00